100 yaşındaki Rita, spora doymuyor

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“Disiplin her şeydir. Ben hayatım boyunca hareket halindeydim. Bu yaşam biçimimi niye değiştireyim” diyen 100’lük Rita, ilerlemiş yaşına rağmen antrenör eşliğinde jimnastik aletleriyle hem karın hem de sırt jimnastiği yapmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.

Jimnastik kursunun yanı sıra her gün Mosel Nehri kenarında birkaç kilometre yürüyüş yaparak genç nesillere de örnek olan Rita Lord, kendi yaşlarında olmasa da arkadaşlarıyla briç oynamaktan zevk aldığını da söylüyor. “90 yaşımdayken ben Avusturya’da Zillertal’da kayak yapardım. Ama kızlarım ‘Yeter artık’ dedikleri için kayağı bıraktım” diyen Rita Lord, kendisini tanıyanları da tanımayanları da bu davranışıyla hayrete düşürdüğü gibi, kendisine hayran da bırakıyor.

Aynı zamanda, “Sevmediğim şey yaşlılarla öğleden sonları bir araya gelip oturmak. İşleri güçleri oturup kahve içmek. Ben bunu hiç sevmiyorum. Benim işime gelmiyor bu” diyor.

5 torun sahibi Rita Lord jimnastik yaptığı Spor, Serbest Zaman ve Sağlık Derneği (SFG) bünyesindeki jimnastik salonu çalışanları tarafından el üstünde tutuluyor. SFG Başkanı Carsten Braun da “Yaşına göre olağanüstü aktif ve sağlıklı. Keşke herkes onun gibi aktif ve hareketli olabilse” diyor.