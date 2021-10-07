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100 yaşındaki gardiyan hâkim karşısında

#Almanya#İkinci Dünya Savaşı#Gardiyan
100 yaşındaki gardiyan hâkim karşısında

100 yaşındaki eski toplama kampı gardiyanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 bin 518 kişinin ölümüne yardımcı olduğu suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

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SAVCILIK, Berlin’in kuzeyindeki Sachsenhausen toplama kampında 1942-45 yılları arasında gardiyan olarak görev alan zanlının ölümlere bilerek göz yumduğu ve destek verdiğini belirtti. İddianamede, toplama kampındaki insanların o yıllarda sistematik olarak kurşuna dizildiğini, gaz odalarında yok edildiğini ve hastalananların ise tedavi edilmeyerek ölüme terk edildiği yazdı. Savcı Cyrill Klement, “Davalı bunu bilerek ve isteyerek, en azından gardiyan olarak görevini yerine getirmekle sistemli öldürmeye destek vermiştir” dedi. Ancak davalının avukatı, müvekkilinin suçlamalar konusunda konuşmayacağını açıkladı. Soykırımdan kurutulan Leon Schwarzbaum da duruşmayı takip edenler arasında yer aldı. Schwarzbaum, “Umarım, katledilen arkadaşlarım, tanıdıklarım ve sevdiklerim için son zanlının da hüküm giyeceği duruşma olur” dedi. 1921 yılında Hamburg’da dünyaya gelen Schwarzbaum, Auschwitz, Buchenwald ve Sachsenhausen toplama kamplarında kaldı. Neuruppin Eyalet Mahkemesi’nde başlayan duruşmanın ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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#Almanya#İkinci Dünya Savaşı#Gardiyan