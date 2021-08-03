100 yaş üstü emekli sayısı yüzde 30 arttı

ALMAN Emeklilik Sigortası verilerine göre 2020 yılı itibariyle bir kişi emekliye ayrıldıktan sonra ortalama 21.5 yıl yaşıyor ve bu süre içinde emekli maaşı alıyor. Yaş haddinden emekliye ayrılmış erkeklere ortalama 19.7, kadınlara ise ortalama 23.1 yıl emekli maaşı ödeniyor. 1960 yılında ise bir emekli ölünceye kadar ortalama 9 yıl emekli maaşı alıyordu. Toplumun yaşlanmasıyla birlikte emekli maaşlarının gelecekte daha az zamlanacağı belirtiliyor.

EN ÇOK ÇALIŞANLAR ETKİLENDİ

Emeklilik süresinin artması ise Alman toplumunun yaşlanmasıyla ilgili. Buna göre 2020 verilerine göre bir emekliye ayrılan erkek ortalama 80.8 yaşına kadar yaşıyor. Kadın emeklilerin ortalama ömrü ise 2020’de 84.5 oldu. Öte yandan 100 yaşını aşan emeklilerin sayısı da arttı. 2019’da emekli aylığı ödenen 100 yaş üstündeki emekli sayısı 10 bin 993 olurken 2020’de bu sayı yüzde 30 oranında artarak 14 bin 127 olarak kayıtlara geçti. Bu durum en çok çalışanları etkiledi. 1962 yılında 6 çalışan ödedikleri primle bir emekliyi finanse ederken 2020’de ise iki çalışan bir emekliyi finanse ediyor.