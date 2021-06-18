100 milyar euro borçlanma planı

YENİ borçlanmayla ilgili düzenleme haftaya kabinede ele alınacak. İlave borçlanmanın iklim koruma düzenlemeleri, salgına bağlı ortaya çıkan ek masraflar ve bakım sigortasındaki açıkla ilgili olarak değerlendirileceği belirtildi. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, şimdiye kadar eldeki bütçe planlamasıyla harcamaları yapmayı tercih ettiği ve ek borçlanmayı durdurduğu kaydedildi. Federal hükümetin ilave borçlanmasının gerekli olup olmadığı da tartışılmaya başlandı. Geçen yıl da Maliye Bakanlığı’nın ihtiyaçtan fazla borçlandığına dikkat çekildi. Ancak koronavirüs nedeniyle vergi gelirlerinin kesin hesaplanmasının yapılamadığı belirtildi. Yine de uzmanlar ekonomik büyüme tahminlerine göre 2022 yılındaki gelirlerin daha da artabileceğini belirtiyor.