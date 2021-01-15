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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

100 binden fazla tavuk itlaf edildi

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100 binden fazla tavuk itlaf edildi
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Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, Macaristan’ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi. Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiği ifade edildi. Ülkede 6 Ocak’ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

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