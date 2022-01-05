10 yılda 20 binden fazla sahte belge...

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GÖÇÜN kısıtlanmasını amaçlayan sivil toplum kuruluşu Migration Watch UK’in yayımladığı verilere göre ‘aldatıcı’ belgeler sahte pasaportlardan, kimliklere ve başvuru formlarındaki hatalara kadar çeşitlilik gösteriyor. Formlardaki hatalar arasında, trafik suçları dahil eskiden alınan cezaların deklare edilmemesi ya da daha önceki vize retleri ile göçmenlik sicili gibi konularda yanlış cevaplar vermek bulunuyor. 2010-2020 arasında toplam 21 bin 256 sahte belge sunulduğu belirtildi. Sahte belgelerde 2014-2016 arasında zirve yaşandığı, 2 bin 134 sahte belgenin ele geçirildiği 2019’un da en çok belge ele geçirilen dördüncü yıl olduğu açıklandı. Ancak Brexit ve Kovid-19 salgınının ardından sahte belge sayılarında düşüş yaşandı. 2013’te 1200 sahte belge soruşturması varken, geçen yıl bu sayı 300’e geriledi.

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Öte yandan Manş Denizi’nden küçük botlarla İngiltere ’ye geçenlerin sayısı da 28 bin 300’e yükselip, 2020 yılındaki verilerin üç katına çıktı. Geçen kasım ayında, Manş Denizi’nden İngiltere’ye geçmeye çalışan üçü çocuk, yedisi kadın, 17’si erkek 27 kişi hayatını kaybetmişti. Migration Watch UK, herhangi bir siyasi gündemi olmadan göç seviyelerini ve bunun yarattığı sonuçları belgeliyor.

Migration Watch UK Başkanlığı’nı 2019’dan beri Kıbrıs Türkü Alper Mehmet yürütüyor. Mehmet, 2004- 2008 yıllarında da İngiltere’nin İzlanda Büyükelçiliği görevinde bulunarak İngiltere’yi yabancı topraklarda büyükelçi düzeyinde temsil eden ilk yabancı olmuştu.