10 yıl oldu!.. Katilinden hâlâ bir iz yok

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BURAK Bektaş, Berlin’de aşırı sağcıların güçlü olduğu Neukölln ilçesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. 5 Nisan gecesi arkadaşlarıyla birlikte otobüs durağında beklerken saldırıya uğradılar. Kapüşonlu kıyafet giyen ve karanlığın içinden gelen saldırgan, hiçbir şey söylemeden durakta bekleyen gençlerin üzerine ateş açtı. Gençler korkuyla kaçmaya çalıştı. Kurşun isabet eden Ömer ve Jamal ağır yaralanırken, 22 yaşındaki Burak olduğu yere yığıldı. Arkadaşının kucağında can çekişen Burak, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Ömer ise uzun bir tedavi sürecinden sonra yaşama geri döndü. Berlin’de büyük infial yaratan cinayet, 2011 yılında ortaya çıkan aşırı sağcı terör örgütü NSU cinayetlerini hatırlattı. Ancak yapılan aramalarda faille ilgili şu ana kadar en ufak bir ipucuna rastlanmadı.