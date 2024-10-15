10 yaşındaki kahramana ‘Onur Belgesi’

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“YÜZME kaydırağında kayan biri, hemen öncesinde kayan kız çocuğunun kafasına düştü. Kız, aldığı darbenin ardından suda çırpınmaya başladı. Nereli olduğu ya da kim olduğu aklıma bile gelmedi. Hemen yardımına koştum ve kızı havuzun kenarına çıkardım. Daha sonra kızın babası geldi ve onu alarak havuzdan ayrıldı.” Olayın ardından annesi Ümmühan Boz, gazetede kızın kurtarıldığına dair kısa bir haber okudu. Bunun üzerine Ali Asil, annesiyle birlikte polise giderek ifade verdi. Kısa süre sonra Orta Frankonya Polis Müdürlüğü’nden kendilerine davet mektubu geldi. Ali Asil’in, ‘Polis Açık Kapı Günü’ne katılması istendi ve gösterdiği cesur davranış için onurlandırılacağı belirtildi.

