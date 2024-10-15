10 yaşındaki kahramana ‘Onur Belgesi’

İlhan BABA / NÜRNBERG
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:27
Nürnberg Westbad’da ailesiyle birlikte yüzmeye giden 10 yaşındaki Ali Asil Mertcan, havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç bir kızı kurtararak kahramanlık örneği sergiledi. Orta Frankonya Polis Müdürlüğü, bu cesur davranışı nedeniyle Ali Asil’i ‘Polis Açık Kapı Günü’nde ‘Onur Belgesi’yle ödüllendirdi. Dördüncü sınıf öğrencisi Ali Asil, olayı şöyle anlattı:
“YÜZME kaydırağında kayan biri, hemen öncesinde kayan kız çocuğunun kafasına düştü. Kız, aldığı darbenin ardından suda çırpınmaya başladı. Nereli olduğu ya da kim olduğu aklıma bile gelmedi. Hemen yardımına koştum ve kızı havuzun kenarına çıkardım. Daha sonra kızın babası geldi ve onu alarak havuzdan ayrıldı.” Olayın ardından annesi Ümmühan Boz, gazetede kızın kurtarıldığına dair kısa bir haber okudu. Bunun üzerine Ali Asil, annesiyle birlikte polise giderek ifade verdi. Kısa süre sonra Orta Frankonya Polis Müdürlüğü’nden kendilerine davet mektubu geldi. Ali Asil’in, ‘Polis Açık Kapı Günü’ne katılması istendi ve gösterdiği cesur davranış için onurlandırılacağı belirtildi.POLİS OLMAK İSTİYOR
Ailesiyle birlikte Nürnberg
’deki etkinliğe katılan Ali Asil, burada özel olarak ağırlandı. Gün sonunda Orta Frankonya Emniyet Müdürü tarafından imzalanan bir onur belgesi
kendisine takdim edildi. Anne Ümmühan Boz, oğlunun böyle bir olayda soğukkanlı davranarak genç bir kızın hayatını kurtarmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca oğlunun polis olmak istediğini de sözlerine ekledi. Ali Asil’in kahramanca davranışı sadece ailesini değil, polis teşkilatını ve Nürnberg halkını da gururlandırdı. Bu anlamlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Ali Asil, çevresindekilere cesaret ve insanlık dersi verdi.