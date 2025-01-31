10 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı istedi

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Merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) Eyalet Başkan Yardımcısı Udo Landbauer ile düzenlediği basın toplantısında, eyalet sınırları içinde anaokulu, ilkokul ve kamu kuruluşlarında uygulanacak yeni düzenlemelere değindi, anaokulu ve ilkokullarda uyum sağlamak istemeyen ailelerin olduğunu ileri sürdü. Bazı ebeveynlerin el sıkmaktan kaçındığını, kız çocuklarını yüzme dersine göndermediğini söyleyen Mikl-Leitner, anaokullarında zorunlu veli toplantıları yapılacağını ve bu toplantılara katılmayan ailelerin 2 bin 500 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacağını, ayrıca, söz konusu ailenin çocuklarının da okulla ilişiğinin kesilebileceğini ifade etti.

OKULLARDA HAÇ KALACAK

Mikl-Leitner, ‘Avusturya’nın dini ve kültürel değerlerinin’ daha görünür kılınacağını kaydederek, okullarda bulunan haç sembolünün kalacağını, Aziz Martin ve Noel Baba festivalleri düzenleneceğini söyledi. Federal yönetimin de bu yönde adım atması çağrısında bulunan Mikl-Leitner, 10 yaşı altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirilmesini talep etti. Mikl-Leitner, kamu kuruluşlarında burka, peçe gibi kıyafet giyilmesinin iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe gösterileceğini söyleyerek, Aşağı Avusturya eyaletinde söz konusu kıyafetlerle çalışan kimsenin olmadığını da söyledi.

Ülkede Ocak 2017’den bu yana burka ve benzeri kıyafetlerin yasak olmasına ve kamu kuruluşlarında söz konusu kıyafetle çalışan kimsenin olmamasına rağmen eyalet başkanının bunu gündeme getirmesi dikkati çekti. ÖVP’li Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, 6 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada “İslam’a karşı mücadelede belirli önlemlerin alınması gerekiyor” ifadesini kullandığı için tepki çekmiş, daha sonra ‘siyasal İslam’ı’ kastettiğini söylemişti.

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MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Avusturya’da 2019’da merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020’de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.