10. â€˜Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleriâ€™ iÃ§in geriye sayÄ±m baÅŸladÄ±

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Britanyaâ€™nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni haline gelen â€˜Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleriâ€™, restaurant ve â€˜takeawayâ€™ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesi iÃ§in Ã¶nemli katkÄ±lar yapmaya devam ediyor. Bu yÄ±l 10â€™uncusu dÃ¼zenlenecek olan â€˜Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleriâ€™ iÃ§in yapÄ±lan binlerce baÅŸvuru arasÄ±nda finale kalan 180 iÅŸletme jÃ¼ri Ã¼yeleri tarafÄ±ndan belirlendi.
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BU yÄ±l jÃ¼ri Ã¼yeleri arasÄ±nda Ä°ngiltere Milli EÄŸitim BakanÄ± Nadhim Zahawi, milletvekilleri David Warburton, Rosena Allin Khan, Carolyn Harris, Alison Thewliss, LBC radyosunun Ã¼nlÃ¼ sunucusu James Oâ€™Brien, GMB televizyon programÄ±nÄ±n sunucusu Adil Ray ile iÅŸ insanlarÄ± Metin Pekin, Altan Kemal ve Mustafa Topkaya da yer aldÄ±. JÃ¼ri, saatler sÃ¼ren deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan 18 ayrÄ± dalda finale kalan 180 iÅŸletmeyi belirledi. Finale kalan iÅŸletmeler arasÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r ticarette olan iÅŸletmeler ve tedarikÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra yeni aÃ§Ä±lan iÅŸ yerlerinin de olmasÄ± dikkat Ã§ekti. Londra merkezde 1 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek olan gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle sahiplerini bulacak olan Ã¶dÃ¼llere 1200 seÃ§kin davetlinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.
GECEYE YOÄžUN Ä°LGÄ° VAR AralarÄ±nda yÃ¼zlerce milletvekili, devlet bakanÄ± ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ isminde katÄ±lmasÄ± bekleniyor. â€˜Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleriâ€™ kurucusu ve aynÄ± zamanda CEFTUS direktÃ¶rÃ¼ olan Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, tÃ¶rene iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l onuncusunu dÃ¼zenledikleri Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin her yÄ±l daha da geliÅŸerek toplumlarÄ±mÄ±zÄ±n en aktif olduÄŸu sektÃ¶r olan restoran ve takeaway sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã¶nemli katkÄ±lar sunmanÄ±n yanÄ±nda toplumlarÄ±mÄ±zÄ±n Britanyaâ€™nÄ±n ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel hayatÄ±na olan katkÄ±larÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat sunduÄŸunu belirtti. TÃ¶rene ilginin yoÄŸun olduÄŸunu dile getiren Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, katÄ±lmak isteyenlerin acele etmesi gerektiÄŸini belirterek daha fazla bilgi iÃ§in info@ceftus.org emailine yazabileceklerini ya da whatsApp Ã¼zerin 07525 195 288 Noâ€™ya mesaj atabilecelerini sÃ¶yledi.Â