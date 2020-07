10 bin Euro maaşla danışmanlık yapmış

GÜTERSLOH’taki Tönnies et fabrikası, 657 çalışanında korona vakası tespit edilmesiyle gündeme geldi ve bölge kısmen karantina altına alındı. Vakalarla birlikte Tönnies et fabrikasında Romanya, Bulgaristan, Polonya’dan gelen işçilerin çok kötü şartlar altında çalıştığı ve kaldığı ortaya çıktı. Siyasette çok önemli görevler üstlenen Gabriel’in işçilerini çok kötü şartlar altında çalıştıran bu fabrikaya danışmanlık yapması tepki çekti. Gabriel, Ekonomi Bakanlığı döneminde et fabrikalarında Doğu Avrupalı işçilerin sömürüldüğünü söylemişti. Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), Gabriel’in firmaya danışmanlık yapmasını “Çok üzücü” olarak nitelerken, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Heil (SPD), “Utandırıcı” bulduğunu söyledi. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ise “Oamaz” diyerek tepki gösterdi.

Bu yıl mart, nisan ve mayıs aylarında üç ay ticaret hukuku hakkında Tönnies şirketine danışmanlık yaptığını ve bunun için ayda 10 bin Euro para aldığını açıklayan Gabriel, “Ben burada bir sorun görmüyorum. Tönnies yasak bir şey yapmıyor. Ben artık siyasetçi değilim ve 10 bin Euro normal bir insan için yüksek bir meblağ olabilir” diyerek kendisini savundu. Gabriel’in iş gezisi için de dört haneli yol masrafı aldığı, iki yıllığına imzaladığı danışmanlık sözleşmesini üç ay sonra sonlandırdığı kaydedildi.