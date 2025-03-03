10 AP milletvekili hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma

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Belçika’nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, AP milletvekillerinin asistanlarına verdiği maaşlar ve huzur haklarında usulsüzlük yaptığından şüpheleniliyor. Yolsuzluk şüphesiyle soruşturma açılan yaklaşık 10 milletvekili arasında daha önce aynı suçlama nedeniyle görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili ile Belçikalı milletvekilleri Vilde Vautmans ve Tom Vandendriessche yer alıyor. EPPO soruşturma kapsamında yürüttüğü araştırma neticesinde yolsuzluk vakalarında genel bir artış olduğunu, 2024’te yürüttüğü soruşturmaların bir önceki yıla göre 2 katına çıktığını tespit etti.

EPPO daha önce de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Kovid-19 salgını sırasında satın alınan aşıların anlaşmasında herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını araştırmak için soruşturma açmıştı. Ofis, AB kurumlarını yolsuzluk suçlarını ‘yeterince’ raporlamadığı için sık sık eleştiriyor.

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AP’DE YOLSUZLUK SKANDALI

AP, yaklaşık 3 yıl önce yolsuzluk skandalı ile gündeme gelmişti. Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022’de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1.5 milyon Euro ele geçirilmişti. AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP’de asistan olarak çalışan Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti. Son olarak 14 Nisan 2023’de Kaili de olmak üzere tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti. Öte yandan Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen soruşturmanın çıkmaza girdiği eleştirileri yapılıyor.