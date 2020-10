10. Alevi Kültür Festivali online yapılacak

HER yıl geleneksel olarak yaz aylarında gerçekleştirilen Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali, bu kez 14-15 Kasım tarihleri arasında sosyal medya kanalları vasıtasıyla yapılacak. Bu yılki festivalin ana temasını ‘Kadın ve Adalet’ olarak belirlendi. Geçen yıl 24 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında dokuzuncusu gerçekleştirilen festivalin son etkinliği olan ‘Park Şenliği’ne 21 binden fazla kişi katılmıştı. Gün boyu geleneksel lezzetler eşliğinde dost, akraba, hemşeri ve gönül dostları buluşmasına sahne olan Park Şenliği’nde renkli görüntüler oluştu. İlk kez bu yıl online olarak yayınlanacak festivalde çok sayıda değerli sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçi konuk olacak ve Alevilerin dünyanın evrensel değerlerine uygun düşünce ve eylem dünyasına katkı sunacaklar. Günde 5 saat sürecek online festival, iki gün devam edecek. PROGRAMA KATILACAK SANATÇILAR

Festival kapsamında Moğollar, Aylin Aslım, İlkay Akkaya, Mercan Erzincan, Erdal Erzincan, Ozan Emekçi, Muharrem Temiz, Hüseyin Turan, Kutsal Evcimen, Mikail Aslan, Cem Erdost İleri, Şivan Perver, Niyazi Koyuncu, Ayfer Düzbaş, Özlem Taner, Ozan Baysal, Güldiyar Tanrıdağlı, Şubadap Çocuk, Petra Nachtmanova, Marine Store Dealar, Canan Sağar, İbrahim Kırılmaz, Zülfü Livaneli ve sürpriz sanatçılar farklı kültürlerin, farklı formlardaki eserlerini seslendirecek. Online koordinatörlüğünü Sevgi Sarıtaş’ın üstlendiği festivalle ilgili İAKM Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan, “İAKM- Cemevi’nin bugüne değin Alevi inancına, kültürüne, felsefesine hizmet amacıyla faaliyet gösteren bir kurum” olduğunu belirtti. ANA TEMA KADIN VE ADALET

Akdoğan açıklamasında şunları söyledi: “Dünyaya sadece teolojik gözle bakmayan Aleviler, toplumsal sorumluluk gereği bu yılki festivalin ana temasını ‘Kadın ve Adalet’ olarak belirlemiştir. Her geçen gün kadın cinayetlerinin çoğalarak artması sebebiyle, milyonlarca kadın hak arayışlarını sokağa taşımıştır. Onlarca kadının cinayete kurban gittiği, toplumsal cinsiyet baskısı ile günlük yaşamlarını dahi idame ettiremediği bir zamanda yaşıyoruz. Özgür kadın kimliğine sahip çıkan ve her şekilde savunan Alevilik inancı, her türlü şiddetin karşısında durmuştur.

FESTİVALDE GÖNÜLLER BİRLEŞİYOR

Bu nedenle, kadınların sokakta, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde tacize uğradığı bir dünyada, bu sorunun çözülmesine katkı sunmak, kadın mücadelesini sahiplenmek ve yükseltmek ‘Ene’l hak’ diyen Aleviler için en önemli ve can alıcı sorumluluktur. Bunun yanında çağımızın en büyük problemi adalet sorunudur. Kadına şiddet, kadın cinayetleri aynı zamanda bir adalet sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada adalet sisteminin haktan, eşitlikten yana değil, güçlüden yana işlediği gerçeğini maalesef her gün görüyoruz. Daha önceki festivallerde Aleviler ve Alevilerle birlikte dünyaya sevgi, barış, eşitlik, kardeşlik gözüyle bakan herkesin cemal cemale kaynaştığı, türküler, şarkılar söylediği gelenekselleşmiş Alevi Festivali ile gönülleri birlemişti. Festivalin programında çok sayıda sanatçımız yer almakta. Zira Alevilerin tarihinin sadece acılarla değil, umutlarla, sevgiyle ve türkülerler örüldüğünü göstermek istiyoruz.”