1 yılda 635 bin tebrik kartı gönderiyor

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MARKUS Söder’in diğer 15 eyaletin başbakanının yılda gönderdiği kutlama mesajın toplamından 3 kat daha fazlasını gönderdiği belirtildi. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) yaptığı araştırmaya göre bir tek Schleswig-Holstein eyaletinde bu konuda veri bulunmuyor. Diğer 14 eyalette vatandaşlara gönderilen kutlama mesajının toplamı yaklaşık 170 bin civarında. Söder’den sonra en çok kutlama ve tebrik mesajı gönderen isim ise Baden-Württemberg başbakanı Winfried Kretschmann. Kretschmann, bir yıl içinde 80 bin doğum günü ve evlilik yıl dönümü tebrik kartı gönderdi. Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther’in ise sadece 90 yaş üstündekilere doğum günü tebrik kartı gönderdiği belirtildi.

DEMOKRATİK KÜLTÜRÜN PARÇASI

Bavyera Maliye Bakanlığı ise eleştirileri geri çevirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tebrik etmenin demokratik kültürün bir parçası olduğunu belirtilirken, “Tebrik mektupları vatandaşlar ile hükümetleri arasında kişisel bir bağ kurar ve bunun devamlılığını sağlar” denildi. Söder’in zamanında gönderilen tebrik kartları sayısının önceki dönemlere göre çok fazla olduğu belirtildi. Bavyera adına Markus Söder imzalı tebrik kartları 18., 70., 75., 80., 85., 90., 95. ve 100. doğum günlerinde, ayrıca 60., 65., 70., ve 75. evlilik yıl dönümlerinde gönderiliyor. Ancak diğer eyaletlerde ise doğum günü tebrik kartları sadece 90., 95. ve 100. doğum günlerinde gönderiliyor.