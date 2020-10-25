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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

1 yıl önce çalınan 2.75 milyon euroluk Çin vazosu bulundu

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1 yıl önce çalınan 2.75 milyon euroluk Çin vazosu bulundu
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İngiltere’de polis, İsviçre’den yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2 milyon 750 bin euroluk ünlü Çin hanedanı Minge ait vazoyu ele geçirdi.

İngiltere’nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15’inci yüzyıl Ming vazosu, geçen haziran ayında İsviçre’deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra’nın güneyinde Charlton’da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu. Polis yaptığı açıklamada “Bu vazo yaklaşık 2.5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir” dedi.

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