1 ve 2 Cent’lik madeni paraların kaldırılması önerildi

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Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, öneriyi, “1 ve 2 sentlik madeni paraların üretimi, paketlenmesi ve taşınması, nominal değerlerine kıyasla hem ekonomik hem de çevresel açıdan yüksek maliyetler getiriyor. Bu paraların kaldırılması, nakit ödemeleri daha çekici hale getirebilir ve nakit dolaşımını daha sürdürülebilir ve verimli kılabilir” sözleriyle savundu. Tüketici Hakları Federasyonu (vzbv) finansal piyasalar uzmanı Dorothea Mohn, birçok tüketici için nakit ödemenin hâl3a bir numaralı ödeme yöntemi olduğuna dikkati çekti. Ancak, küçük madeni paraların pek sevilmediğini kaydeden Mohn, “Market kasasında cüzdanın dibinde kalan son kuruşu aramak kimseye keyif vermiyor. Bu nedenle, Ulusal Nakit Forumu’nun nakit ödemelerin kabul edilebilirliğini artıracak çözümler üzerinde çalışması iyi bir adım” dedi.

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EK BİR YÜK OLUŞTURABİLİR

Alman Perakendeciler Birliği (HDE) ise bu öneriye daha temkinli yaklaşıyor. HDE, yuvarlama kuralına aktif olarak destek vermese de diğer aktörlerden gelen bu tür girişimlere karşı çıkmayacaklarını belirtiyor. HDE Ödeme Sistemleri Uzmanı Ulrich Binnebößel, “Yuvarlama kuralı ve 1-2 sentlik madeni paraların kaldırılması, lojistik ve çevresel açıdan mantıklı. Ancak, bu paraların ödeme sırasında kullanılıp tekrar verilmemesi, perakendeciler için ek bir yük oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FİNLANDİYA UYGULUYOR

Finlandiya, Almanya’nın bu önerisini uygulamaya başladı bile. Finlandiya, uzun süredir 1 ve 2 sentlik madeni paraları kullanmıyor. Nakit ödemelerde tutarlar, yasayla en yakın 5 sente yuvarlanıyor. Benzer uygulamalar Hollanda, Slovakya, İrlanda, İtalya, Belçika ve Estonya’da da mevcut. Ancak, bu ülkelerde küçük madeni paralar tamamen kaldırılmış değil. Bu tür bir karar, yalnızca Avrupa Birliği düzeyinde alınabiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun son Eurobarometer anketine göre, Almanların yüzde 53’ü bu küçük madeni paraların kaldırılmasından yana.