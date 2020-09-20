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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

1 sentlik döner kuyruğu

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1 sentlik döner kuyruğu
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Nürnberg’in Rothernburger sokağındaki ‘Döner Bey’ adlı kebapçı, Nürnberg Wölckern sokağında açılan ikinci şubesini açtı. Kebapçı, açılış nedeniyle 1 sente döner satınca, yüzlerce kişi sıraya girdi.

Sabah saatlerinde açılan her iki dönerci dükkânında da uzun kuyruklar oluştu, öğle saatlerine kadar 500’er döner dağıtıldı. Döner için sabırla bekleyenlerden bazıları ucuz dönerden evlerine de paket götürdü.

1 sentlik döner kuyruğu

1 sentlik döner kuyruğu

1 sentlik döner kuyruğu

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