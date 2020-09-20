Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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1 sentlik döner kuyruğu
Nürnberg’in Rothernburger sokağındaki ‘Döner Bey’ adlı kebapçı, Nürnberg Wölckern sokağında açılan ikinci şubesini açtı. Kebapçı, açılış nedeniyle 1 sente döner satınca, yüzlerce kişi sıraya girdi.
Sabah saatlerinde açılan her iki dönerci dükkânında da uzun kuyruklar oluştu, öğle saatlerine kadar 500’er döner dağıtıldı. Döner için sabırla bekleyenlerden bazıları ucuz dönerden evlerine de paket götürdü.
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