1 milyar euro zararla sattı

ŞİRKETİN Herzogenaurach merkezinden verilen bilgiye göre, 15 yıldır Adidas kontrolünde bulunan marka, ABD’li Authentic Brands Group’a satıldı. Satışla ilgili açıklamada bulunan Adidas CEO’su Kasper Rorsted, Reebok marka ve ürünlerini çok değerli gördüklerini belirterek, arkasında bulunan çalışma arkadaşlarına Adidas’a verdikleri katkıdan dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Satıştan elde edilen miktarın Adidas hissedarlarına dağıtılacağını belirten Rorsted, bundan böyle kendi markalarına odaklanacaklarını söyledi. Adidas, 2006 yılında büyük rakibi Nike ile yarışabilmek için o zamanlar yönetimde bulunan şimdiki Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer’ın direktifiyle ABD merkezli Reebok’ı 3.1 milyar euroya satın almış, ancak beklenen pazar payını yakalayamayınca krize girmişti.