1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu!

BERLİN’de 1 Mayıs denince akla genelde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar gelir. Ancak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg her yıl 1 Mayıs gösterilerinde renkli sahnelere de ev sahipliği yapar. Hafta sonu Kreuzberg’de yapılan 1 Mayıs gösterilerinde yürüyüş korteji geçerken göstericilere el sallayan ve öpücükler atan Ayşe teyzenin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada fenomen oldu. Öğle saatlerinde Hermannplatz’da toplanan grup, 1 Mayıs sloganları atmaya başladı. O sırada meydana bakan balkonunda göstericilere el sallamaya başlayan Ayşe teyze, göstericilerin dikkatini çekti. Göstericilerden alkış alan Ayşe teyze, Selda Bağcan’ın ‘Yuh yuh’ şarkısına da ritim tutarak eşlik etti.



