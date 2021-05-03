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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu!

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1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu!

Hafta sonu Berlin’de yapılan 1 Mayıs gösterilerine Kreuzberg’deki evinin balkonundan eşlik eden Ayşe teyze damga vurdu.

BERLİN’de 1 Mayıs denince akla genelde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar gelir. Ancak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg her yıl 1 Mayıs gösterilerinde renkli sahnelere de ev sahipliği yapar. Hafta sonu Kreuzberg’de yapılan 1 Mayıs gösterilerinde yürüyüş korteji geçerken göstericilere el sallayan ve öpücükler atan Ayşe teyzenin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada fenomen oldu. Öğle saatlerinde Hermannplatz’da toplanan grup, 1 Mayıs sloganları atmaya başladı. O sırada meydana bakan balkonunda göstericilere el sallamaya başlayan Ayşe teyze, göstericilerin dikkatini çekti. Göstericilerden alkış alan Ayşe teyze, Selda Bağcan’ın ‘Yuh yuh’ şarkısına da ritim tutarak eşlik etti.

1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu
1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu

1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu
1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu

1 Mayıs’ın rengi Ayşe Teyze oldu

 

 

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