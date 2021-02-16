1 Mart’tan itibaren hızlı test ücretsiz

REDAKTIONSNETZWERK Deutschland (RND) haber sitesi, Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Milli Test Stratejisi kapsamında kabineye hızlı testlerle ilgili tasarısını bu hafta çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında sunacağını belirtti. Koronayla mücadelede önemli yer tutan hızlı testlerin aşı merkezlerinde, özel muayenehanelerde hekimler ve diş hekimleri tarafından yapılmasının planlandığı da açıklandı. Tasarıda ayrıca eczaneler ve tıp laboratuvarlarında da test yapılabileceği de yer aldı.