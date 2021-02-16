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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

1 Mart’tan itibaren hızlı test ücretsiz

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Almanya’da Federal Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mart’tan itibaren ücretsiz hızlı korona testi imkânı sunmayı planladığı belirtildi.

REDAKTIONSNETZWERK Deutschland (RND) haber sitesi, Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Milli Test Stratejisi kapsamında kabineye hızlı testlerle ilgili tasarısını bu hafta çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında sunacağını belirtti. Koronayla mücadelede önemli yer tutan hızlı testlerin aşı merkezlerinde, özel muayenehanelerde hekimler ve diş hekimleri tarafından yapılmasının planlandığı da açıklandı. Tasarıda ayrıca eczaneler ve tıp laboratuvarlarında da test yapılabileceği de yer aldı.

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