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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

1 kilo ihbarı yapıldı, 85 kilo çıktı

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1 kilo ihbarı yapıldı, 85 kilo çıktı
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Bremen Savcılığı ve polisinin 28 ve 35 yaşlarında iki şüphelinin kaldığı eve ortaklaşa düzenlediği operasyonla piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 85 kilo kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler cezaevinde konuldu.

BREMEN Savcılığı yaptığı açıklamada operasyonunun kasım ayında yapıldığı, soruşturmanın ise yeni tamamlandığı belirtildi. Gelen ihbarın değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Bremen polisine bir evde bir kilo kokain bulunduğu ihbarı yapıldığı, eve gelen ekiplerin ise toplamda 85 kilo kokain bulduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında Bremen dışında Delmenhorst kentindeki bir adrese de operasyon düzenlendiği, evde yüksek miktarda nakit para, mücevherat, silah, mermi çekirdekleri, gaz tabancası, bıçak ve uyuşturucu trafiğini yönetmede kullanılan cep telefonlarının ele geçirildiği belirtildi.

1 kilo ihbarı yapıldı, 85 kilo çıktı

 

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