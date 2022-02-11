1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
HABERLERAvrupa Haberleri

1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

#Almanya'da 1 Haftada 420 Bin Kişi Doktora Gitti#Omikron#AVRUPADAN HABERLER
1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

Almanya’da Omikron varyantlı koronavirüs etkisiyle doktor muayeneleri ile hastanelere yatışlarda artış oldu.

Haberin Devamı

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 420 bin kişi koronavirüs nedeniyle doktor muayenesine gitti. Muayene başvurularının önceki haftalara göre olağanüstü artış gösterdiği belirtilen açıklamada, daha hızlı yayıldığı ifade edilen ‘BA.2’ isimli Omikron varyantının alt versiyonunun giderek artış gösterdiğine dikkat çekildi. Hastane ve kliniklere yatışlarda da son bir hafta içerisinde yüzde 20 artış olduğu bildirildi.

1 haftada 420 bin kişi doktora gitti
Konuyla ilgili Almanya Hastaneler Birliği’nden (DKG) yapılan açıklamaya göre, sağlık kurumlarının normal ünitelerinde aktüel olarak 15 bin 542, yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 398 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Burada yatan hasta sayısında yüzde 4 dolayında azalma olduğu vurgulandı. Almanya genelinde tüm hastane yatışlarının takip edildiği yeni bir kontrol sisteminin hizmete geçirildiğini duyuran DKG, bu sayede hasta yatak kapasitesinin daha rahat izlenebileceğini bildirdi.
1 haftada 420 bin kişi doktora gitti
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN RET
Öte yandan 15 Mart’tan itibaren sağlık çalışanları için federal düzeyde getirilen aşı zorunluluğunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan 300 kadar başvurunun hepsi reddedildi. Acil ret kararı hakkında detaylı açıklamada bulunmayan Yüksek Mahkeme, yeni çıkarılan söz konusu yasanın anayasa maddelerine uygun olduğuna hükmetti.
Bavyera Başbakanı Markus Söder’in (CSU) tüm eyaletlerin onayı ile çıkarılan yasayı ilk etapta uygulamayacakları yönündeki açıklaması, toplum genelinde sert tartışmalara neden olmuştu.
1 haftada 420 bin kişi doktora gitti
TRAMVAYDA AŞI
Diğer yandan koronavirüs aşı kampanyasına hız vermek isteyen Münih Belediyesi yeni bir yönteme başvurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre hafta başından itibaren kentin çeşitli noktalarındaki tramvay duraklarında aşı yapılacağı duyuruldu. Aşılar için önceden randevu almaya gerek olmadığı belirtilen açıklamada, pazartesi günkü ilk aşı tramvayında Bayern Münih futbol takımının üst düzey yöneticileri ile kulüp doktorlarının da hazır bulunacağı ifade edildi. Almanya’da son rakamlara göre toplumun yaklaşık yüzde 75’inin iki doz, yüzde 55.2’sinin de hatırlatıcı Booster aşısı olduğu belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya'da 1 Haftada 420 Bin Kişi Doktora Gitti#Omikron#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse