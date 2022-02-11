1 haftada 420 bin kişi doktora gitti

Haberin Devamı

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 420 bin kişi koronavirüs nedeniyle doktor muayenesine gitti. Muayene başvurularının önceki haftalara göre olağanüstü artış gösterdiği belirtilen açıklamada, daha hızlı yayıldığı ifade edilen ‘BA.2’ isimli Omikron varyantının alt versiyonunun giderek artış gösterdiğine dikkat çekildi. Hastane ve kliniklere yatışlarda da son bir hafta içerisinde yüzde 20 artış olduğu bildirildi.