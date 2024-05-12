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1. Finem Eğitim Fuarı’na büyük ilgi

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#AVRUPADAN HABER#1. Finem Eğitim Fuarı#IGMG
1. Finem Eğitim Fuarı’na büyük ilgi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:15

Kurulduğu 2009 yılından beri Finnentrop ve çevresinde kapsamlı eğitim programı imkânı sunan Finem Eğitim Merkezi, 1. Eğitim Fuarı ve Tanıtım günü etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Fuara katılan misafirler, birbirinden değerli 16 eğitim standını ziyaret etme ve faaliyetler hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Eğitimci ve öğrencilerin aylar öncesinden başlayıp özveri ve emekle hazırladıkları birbirinden değerli projeler, fuara gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda, Finem Eğitim Başkanlığı’nın yanı sıra çocuk kulübü, gençlik teşkilatı, kadınlar gençlik teşkilatı, kadınlar teşkilatı başkanlığının da tanıtım stantları yer aldı. Finnem Eğitim Merkezi, IGMG tarafından eski devasa Finnentop Postane binası satın alınarak çevrede oturan Türk ve Arap kökenli tüm Müslüman ailelerin çocuklarının okul derslerine katkı ve İslami eğitim alanlarında hizmetler sunuyor.

1. Finem Eğitim Fuarı’na büyük ilgi

1. Finem Eğitim Fuarı’na büyük ilgi

1. Finem Eğitim Fuarı’na büyük ilgi

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#AVRUPADAN HABER#1. Finem Eğitim Fuarı#IGMG

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