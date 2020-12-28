MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri1 doz yerine 5 doz vuruldu... 4 kişi hastanede...
GeriAvrupa 1 doz yerine 5 doz vuruldu... 4 kişi hastanede...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.12.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

1 doz yerine 5 doz vuruldu... 4 kişi hastanede...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 doz yerine 5 doz vuruldu... 4 kişi hastanede...
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 dozluk aşı vuruldu.

ALMANYA’da pazar günü resmi olarak Covid-19’a karşı toplu aşılamalar başladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 doz aşı vuruldu. Olayın ardından 5 kat fazla doz aşı verilen 8 çalışan evlerine gönderildi. Mecklenburg-Vorpommern Valisi Stefan Kerth yaptığı açıklamada, yanlış aşıdan etkilenen 8 kişiden 4’ünün ihtiyati tedbir olarak gözlem için hastaneye kaldırıldığını aktardı. 4 çalışanın aşı yerinde kızarıklık ve grip benzeri semptomlar gösterdiği belirtildi.

'ÜZERİNDE UYARI VAR'
Aşının üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının daha yüksek dozlarının 1. aşama çalışmalarda test deneklerinde ciddi sonuçlar olmadan test edildiğini bildirdi. Yetkililer, enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonların ve grip benzeri semptomların doza bağlı olduğunu, genellikle hafif ile orta şiddette ve geçici olduğunu belirtti. BioNTech sözcüsü, normal aşılama dozunun 30 mikrogram olmasına rağmen aşının testlerde 100 mikrograma kadar ciddi sonuçlar alınmadan uygulandığını aktardı. Aşının 5 dozluk şişelerde gönderildiği ve bunun seyreltilmesi gerektiğine değinen yetkililer, daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. BioNTech, aşı kutularının üzerinde, “Bu çok dozlu bir flakondur ve içeriği kullanımdan önce seyreltilmelidir” uyarısının yazdığını ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle