1 doz yerine 5 doz vuruldu... 4 kişi hastanede...

ALMANYA’da pazar günü resmi olarak Covid-19’a karşı toplu aşılamalar başladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 doz aşı vuruldu. Olayın ardından 5 kat fazla doz aşı verilen 8 çalışan evlerine gönderildi. Mecklenburg-Vorpommern Valisi Stefan Kerth yaptığı açıklamada, yanlış aşıdan etkilenen 8 kişiden 4’ünün ihtiyati tedbir olarak gözlem için hastaneye kaldırıldığını aktardı. 4 çalışanın aşı yerinde kızarıklık ve grip benzeri semptomlar gösterdiği belirtildi.

'ÜZERİNDE UYARI VAR'

Aşının üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının daha yüksek dozlarının 1. aşama çalışmalarda test deneklerinde ciddi sonuçlar olmadan test edildiğini bildirdi. Yetkililer, enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonların ve grip benzeri semptomların doza bağlı olduğunu, genellikle hafif ile orta şiddette ve geçici olduğunu belirtti. BioNTech sözcüsü, normal aşılama dozunun 30 mikrogram olmasına rağmen aşının testlerde 100 mikrograma kadar ciddi sonuçlar alınmadan uygulandığını aktardı. Aşının 5 dozluk şişelerde gönderildiği ve bunun seyreltilmesi gerektiğine değinen yetkililer, daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. BioNTech, aşı kutularının üzerinde, “Bu çok dozlu bir flakondur ve içeriği kullanımdan önce seyreltilmelidir” uyarısının yazdığını ifade etti.