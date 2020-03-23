1.8 milyon kişi işsiz kalacak!

ALMANYA’nın ciddi ekonomi araştırma kurumu İfo, korona krizinin Alman ekonomisine yüzlerce milyar Euro zarara yol açacağını hesapladı. Üretim düşecek, işsizlik ve kısa mesai artacak. Bütçe ağır bir mali yükün altına girecek. İfo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisindeki kayıp son 10 yıllarda ekonomik kriz ve doğal afetlerdeki kayıpların hepsini geride bırakacak. Ekonomi yüzde 7.2 ile yüzde 20.6’ya kadar küçülecek. Bu, ekonomiye 255 ile 729 milyar Euro zarar anlamına geliyor” dedi.

İŞ PAZARI

Eğer ekonomi böyle kısmen durursa, zarar 254 ile 495 milyar Euro arasında olacak ve ekonomi yüzde 7.2 ile 11.2 arasında küçülecek. Üretim iki ayda yüzde 59.6 oranında düşecek. Üretimin üç ay kısmen durması halinde zarar 354 ile 729 milyar Euro arasında, ekonomik küçülme ise yüzde 10 ile yüzde 20.6 arasında olacak. İfo hesabına göre üretime bir halfta kısmen ara verilmesinin ekonomiye zararı 25 ile 57 milyar Euro arasında. Ekonomik daralma iş pazarını çok etkileyecek. İfo hesaplarına göre 1.8 milyon işyeri kayba uğrayacak. 6 milyon insan kısa mesai çalışacak.