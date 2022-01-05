1,5 yıllık teklif yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Takas iptal oldu, Visca 2.5 yıllığına...Takas iptal oldu, Visca 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Kritik görüşme İşte ilk görüntülerKritik görüşme! İşte ilk görüntüler#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak #Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERAvrupa Haberleri

1,5 yıllık teklif yapıldı

#Niko Kovac#Bayern Münih#Bundesliga
1,5 yıllık teklif yapıldı

Fransız basını, Monaco'yla yollarını ayıran Niko Kovac'a Beşiktaş'ın 1.5 yıllık teklif sunduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekibin yaptığı teklifin Hırvat teknik adamın Monaco'daki kazancından bir hayli düşük olduğu yazıldı.

Teknik adamlık kariyerinde 4 kupası bulunan 50 yaşındaki çalıştırıcı; 2 Almanya Kupası şampiyonluğu, 1 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Red Bull Salzburg'da 2011 ve 2012 senesinde yardımcı antrenörlük yapan Kovac, 65 maçta Ricardo Moniz'in yardımcılığını üstlenmişti.

Teknik direktörlük kariyerinde en fazla maça Eintracht Frankfurt'un başında çıkan Kovac, 91 maçlık periyotta 1.54 puan ortalaması tutturdu. En yüksek puan ortalamasını ise 6 maç görev yaptığı Hırvatistan U-21 Milli Takımı'nda 2.50 ile tutturdu.

Aktif futbolculuk kariyerini 2009 yılında noktalayan Kovac, 83 maça çıktığı Hırvatistan A Milli Takımı'nda 14 gole imza attı. Bayern Münih'e futbolcu olarak da hizmet eden deneyimli teknik adam, Alman devinde 3 kupa kaldırdı.

1,5 yıllık teklif yapıldı
Niko Kovac'ın kariyerinden notlar

Haberin Devamı

Teknik direktörlük kariyerine Red Bull Salzburg'un altyapısında start veren Niko Kovac, daha sonra Hırvatistan U-21 Milli Takımı, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih ve Monaco'yu çalıştırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niko Kovac#Bayern Münih#Bundesliga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch