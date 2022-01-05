1,5 yıllık teklif yapıldı

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Siyah-beyazlı ekibin yaptığı teklifin Hırvat teknik adamın Monaco'daki kazancından bir hayli düşük olduğu yazıldı.

Teknik adamlık kariyerinde 4 kupası bulunan 50 yaşındaki çalıştırıcı; 2 Almanya Kupası şampiyonluğu, 1 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Red Bull Salzburg'da 2011 ve 2012 senesinde yardımcı antrenörlük yapan Kovac, 65 maçta Ricardo Moniz'in yardımcılığını üstlenmişti.

Teknik direktörlük kariyerinde en fazla maça Eintracht Frankfurt'un başında çıkan Kovac, 91 maçlık periyotta 1.54 puan ortalaması tutturdu. En yüksek puan ortalamasını ise 6 maç görev yaptığı Hırvatistan U-21 Milli Takımı'nda 2.50 ile tutturdu.

Aktif futbolculuk kariyerini 2009 yılında noktalayan Kovac, 83 maça çıktığı Hırvatistan A Milli Takımı'nda 14 gole imza attı. Bayern Münih'e futbolcu olarak da hizmet eden deneyimli teknik adam, Alman devinde 3 kupa kaldırdı. Niko Kovac'ın kariyerinden notlar

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Teknik direktörlük kariyerine Red Bull Salzburg'un altyapısında start veren Niko Kovac, daha sonra Hırvatistan U-21 Milli Takımı, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih ve Monaco'yu çalıştırdı.