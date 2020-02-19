1.3 milyon emekli bu yasadan etkilenecek

AYLAR süren tartışmalardan sonra kabul edilen tasarıyla, en az 33 yıl çalışıp emekli sigortasına prim ödemiş, çocuk eğitimi veya bakım hizmeti vermiş emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılacak. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, tasarıyı geçen yıl ilkbahar aylarında hazırladı. Ancak tasarıya hak sahiplerinin gelirlerinin ve servetlerinin de kontrol edilmesi maddesinin eklenmesini isteyen hükümet ortağı CDU/CSU temsilcileri tasarıyı yetersiz buldu. Bunun üzerine Bakan Heil da tasarıya bu talebi ekledi. Tasarı meclisten geçip yasalaşırsa, şartları yerine getiren emeklilerin maaşları bin 250 Euro’ya yükseltilecek. Çiftlerde toplam emekli maaşı sınırı tasarıda bin 950 Euro olarak belirlendi. Buna göre karı koca emekliler bin 950 Euro’dan düşük aylık maaş alıyorlarsa, temel emeklilikten faydalanabilecek. SENDİKALAR YETERSİZ BULDU

Yasanın, yürürlüğe girdikten sonra bütçeye yaklaşık 1.3 milyar Euro yük getirmesi bekleniyor. Bakanlığın hesaplarına göre 35 yıl çalışan bir kişiye en fazla ödenecek temel emeklilik miktarı 404 Euro 86 Cent. Temel emeklilik hakkından yararlanmak için başvuruya ise gerek yok. Maliye, yıllık vergi denkleştirmesinde kimin hak sahibi olduğunu otomatik olarak belirleyecek. Yapılan araştırmaya göre yasadan, yeni eyaletlerde yaşayanlar eski eyaletlerde yaşayanlara göre daha fazla yararlanacak. Temel emeklilik hakkından yararlanacak kadın sayısı da erkeklere göre daha fazla olacak. Sendikalar tasarının onaylanmasını olumlu karşılarken, yetersiz bulduklarını da açıkladılar.