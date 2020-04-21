Tehlikeli tırmanış

ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre bir hastanın virüs bulaştırma oranı pazartesi günü 0.9’a yükseldi. Bu sayı bir hastanın virüsü bir kişiye daha bulaştırdığı anlamına geliyor. Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, önlemlerde hızlı açılımlara karşı uyardı ve virüste ikinci dalga tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı: “Geçtiğimiz haftalarda iyi bir sonuç elde ettik. Ama durum ciddiyetini koruyor. Pandeminin sonu henüz ufukta görünmüyor. Virüs gitmedi. Yeni vaka sayısı tekrar yükselebilir. Mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın, evde kalın. En az 1.5 metre sosyal mesafe ve öksürük, elleri yıkama gibi hijyen kurallarına harfiyen uyun. Kamu taşıma araçları ve 1.5 metre sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takın. Eğer bir şey yokmuş gibi davranırsak, virüs yeniden patlar. Aşı olmadan normal hayata dönüş olmayacak. Vakaların önlenmesi gerekir. Almanya’da hiç vaka kalmasa bile virüs dünyada olduğu sürece Almanya’ya başka ülkelerden virüsün tekrar gelebilir.”

Prof. Schaade, Almanya ve diğer bazı ülkelerdeki vaka ve ölü sayılarını ise şöyle açıkladı: “ABD’de vaka sayısı 760 bine ölü sayısı ise 40 bin 700’e ulaştı. Ölüm oranı yüzde 5.4. İspanya’da vaka sayısı 196 bin, ölü sayısı 20 bin 500, ölüm oranı 10.4. İtalya’da vaka sayısı 179 bin, ölü sayısı 23 bin 700, ölüm oranı yüzde 13.2. Almanya’da vaka sayısı 143 bin 500, ölü sayısı 4 bin 600, ölüm oranı yüzde 3.2.” Almanya’da kovid-19 hasta yaşı ortalaması 50, ölenlerin yaş ortalaması 81. Ölenlerin yüzde 86’sı 70 yaş ve üzerinde.

BİRE BİR TEHLİKE

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir hastanın virüsü bulaştırma oranı 0.9’a yükseldi. Bu rakam daha pazar günü 0.8, cumartesi günü ise yüzde 0.7 olarak belirlenmişti. Enstitüsü virüsle mücadelede başarılı olmak için bulaşma oranının kalıcı olarak 1’in altında kalması gerektiğini vurguluyor. 1 olması demek, bir hastanın birden fazla insana virüsü bulaştırması anlamına geliyor. Bu da Almanya’da hasta sayısının hızla artması ve hastanelerin kapasitesini aşması anlamına geliyor.

Virüs uzmanı Christian Drosten, “Eğer bulaşma sayısı yeniden 1’in üzerine çıkarsa, yani bir hasta birden fazla insana virüs bulaştırırsa, salgın hiç beklenmedik bir hızla yeniden yayılır” diye uyardı. Başbakan Merkel de, “Eğer bulaşma sayısı 1.1 olursa ekim ayında, 1.2 olursa temmuzda, 1.3 olursa haziranda hastane kapasitesini aşarız” diye uyarmıştı.