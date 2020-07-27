Atlas Ãœniversitesi GenÃ§ Ä°stihdamÄ±nÄ± YÃ¶nlendirecek Mesleklerde Ä°ddialÄ±

Â

Batuhan Ã–zay Foto gelecek

Atlas Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Batuhan Ã–zay; â€˜SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda nitelikli Ã§alÄ±ÅŸan aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± doldurmak iÃ§in buradayÄ±z.â€™



Atlas Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Batuhan Ã–zay, â€˜istihdam ve mesleÄŸiâ€™ birbiriyle Ã§ok ardÄ±ÅŸÄ±k kavramlar olarak gÃ¶rdÃ¼klerini belirtiyor. Ã–zay, â€˜Ãœniversite kurarken Ã¼lkemizin gerÃ§eklerini bilmek ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almak zorundaydÄ±k. Bir sektÃ¶rde fazla istihdam varsa oraya eÄŸilmemizin gereksiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SayÄ±lara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiyeâ€™deki doktor sayÄ±sÄ±nÄ±n OECD ortalamasÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ± kadar olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°htiyaÃ§ ise bunun iki katÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ doktora baÅŸvuran hasta sayÄ±sÄ± da OECD ortalamasÄ±nÄ±n iki katÄ± olarak seyrediyor. AslÄ±nda aÃ§Ä±k 4 katÄ± gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz. Bu diÅŸ hekimliÄŸinde de aynÄ± ÅŸekilde. HemÅŸirelik, Ebelik gibi diÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerde sayÄ±lar ortalamanÄ±n 5â€™te biri kadar. Fizyoterapi, Ergoterapi gibi daha az bilinen bÃ¶lÃ¼mlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise rakamlar daha da dÃ¼ÅŸÃ¼yor. SaÄŸlÄ±k bir ekip iÅŸidir. Ameliyata girdiÄŸinizde hemÅŸirelerin, ekibin, anestezistin, dezenfeksiyon ekibinin Ã§ok iyi olmasÄ± lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla sadece doktorlukta deÄŸil, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yan dallarda da Ã§ok fazla istihdam aÃ§Ä±ÄŸÄ± var.â€™ diyor.





Atlas Ãœniversitesiâ€™nin gÃ¼Ã§lÃ¼ akademik kadrosu geleceÄŸin istihdam aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nde gelen mesleklerini aÃ§Ä±klÄ±yor. Â





Atlas Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri istihdam yÃ¶nÃ¼nden bÃ¶lÃ¼mleri deÄŸerlendiriyorÂ



Atlas Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof Dr. Ayhan Bilir â€˜DÃ¼nya tÄ±bbÄ±nÄ± takip edebilen ve gereklerini uygulayabilen, Ã¶zgÃ¼veni yÃ¼ksek, Ã§aÄŸdaÅŸ tÄ±bbÄ±n bÃ¼tÃ¼n gereklerini takip eden doktorlara ihtiyacÄ±mÄ±z dÃ¼n de vardÄ±, yarÄ±n da olacak. â€˜ derken Atlas Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Dilek ÅžirvanlÄ± Ã–zen, â€˜Ä°yi ve nitelikli bir psikolog olmak istiyorsanÄ±z uzmanlaÅŸmanÄ±z gerekiyor. Psikoloji Ã§ok geniÅŸ bir spektrum. Ä°lk yapacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸey bir alt alanÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim programÄ±na devam etmek olmalÄ±.â€™ diyor. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verileriyle Ã¶rnekler vererek hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde istihdam fÄ±rsatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Aytolan YÄ±ldÄ±rÄ±m â€˜DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WHO) verilerine gÃ¶re ÅŸuanda dÃ¼nyada 5,6 Milyon hemÅŸireye daha ihtiyaÃ§ var. Her 8 hemÅŸireden biri ÅŸu anda okuduÄŸu ve doÄŸduÄŸu Ã¼lkede deÄŸil, baÅŸka bir Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±l iÃ§inde her 6 hemÅŸireden 1â€™i de emekliye ayrÄ±lacak. â€˜ diyerek iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±na dikkat Ã§ekiyor. Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ahmet BÃ¼lent KatipoÄŸlu â€˜DiÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k Ã§ok Ã¶nemli ve artÄ±k nerdeyse koÅŸul haline geliyor. Ã‡ocuk diÅŸ hekimliÄŸi var, Ã§ene cerrahisi var, diÅŸ eti hastalÄ±klarÄ± var, protez var, hatta protez bile sabit ve hareketliÂ protez diye birbirinden ayrÄ±ldÄ±. TÃ¼m bu bÃ¶lÃ¼mler iÃ§in nitelikli hekim yetiÅŸtireceÄŸiz.â€™ diyerek bÃ¶lÃ¼mÃ¼n kendi iÃ§inde de fÄ±rsatlarla dolu olduÄŸunu belirtiyor.



Teknolojinin geliÅŸmesine paralel olarak her sektÃ¶rde mÃ¼hendisliÄŸe ihtiyaÃ§ duyulacak



Bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸinin Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek â€˜DeÄŸiÅŸime, farklÄ±laÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu yerde ve geleceÄŸin dÃ¼nyasÄ±nda da insanÄ±n olduÄŸu her alanda mÃ¼hendisliÄŸe ihtiyaÃ§ varâ€™ diyen Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ramazan Yaman, TÃ¼rkiyeâ€™de kadÄ±n mÃ¼hendis sayÄ±sÄ±nÄ±n 200 bini geÃ§tiÄŸine ve kadÄ±n mÃ¼hendislerin de sektÃ¶rde sÃ¶z sahibi olduÄŸuna dikkat Ã§ekiyor. TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici ve CEOâ€™larÄ±n 3â€™te 2â€™sinin mÃ¼hendislik mezunu olduÄŸuna dikkat Ã§eken Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Fatih KoÃ§an, â€˜Robotlar artÄ±k cerrahi iÅŸlem yapÄ±yorlar. Fabrikalarda robotlar insan gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yerine geldi. Gelecekte muhtemelen otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yerlerini robotlara bÄ±rakacak. Her sektÃ¶rde bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸine ihtiyaÃ§ duyulacakâ€™ diyerek Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.



KoronavirÃ¼s gÃ¼ndeminde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan â€˜dezenfeksiyonâ€™ kavramÄ± ilk kez Atlas Ãœniversitesiâ€™nde bÃ¶lÃ¼m oldu



TÃ¼rkiyeâ€™de Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± ikinci Ã¼niversite olan Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. Kadriye Karahangil, koronavirÃ¼s ile birlikte hayatÄ±mÄ±za giriÅŸ yapan â€˜dezenfeksiyonâ€™ kavramÄ±nÄ±n eÄŸitimde de gÃ¼ndeme geldiÄŸini anlatÄ±yor. â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde nitelikli eleman sayÄ±sÄ± Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ±. Bu eÄŸitimi veren ikinci Ã¼niversiteyiz. Åžimdiye kadar bu iÅŸlevi hemÅŸirelik gibi diÄŸer branÅŸlar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Pandemi ile birlikte de bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Ã¶nemini gÃ¶rdÃ¼k. DolayÄ±sÄ±yla ilk mezunlarÄ±n Ã§ok kolay iÅŸ bulacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeliÅŸen teknoloji ile beraber robotik ve biliÅŸsel anlamda bu alanda da geliÅŸmeler olacaktÄ±r. BÃ¼tÃ¼n alanlarda sertifikasyon programlarÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± ve bu alanda ciddi aÃ§Ä±k olduÄŸu iÃ§in istihdam problemi olmayacaktÄ±r. Her geÃ§en gÃ¼n hastane sayÄ±mÄ±z arttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun yÄ±llar bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k olacaktÄ±r. â€˜ diyor.



Beslenme & Diyetetik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÅŸ olanaklarÄ± ile dikkat Ã§ekiyor



Ä°ÅŸ olanaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en meslekler ve bÃ¶lÃ¼mleri deÄŸerlendiren Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. HÃ¼lya YÄ±lmaz Ã–nal, kamuda ve Ã¶zel sektÃ¶rde Beslenme & Diyetetik BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nÃ¼ deÄŸerlendirdi. Ã–nal, â€˜GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde geliÅŸmekte olan toplumlarda ve geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± Ã§ok Ã¶nemli boyutlara ulaÅŸtÄ±. Ãœlkemiz de bunlara dahil. Beslenme problemleri kolik hastalÄ±klarÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± da etkiliyor. Ã–zellikle obezite ve iliÅŸkili hastalÄ±klarda bÃ¼yÃ¼k oranda problemler yaÅŸanmakta. Ãœlkeler, saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± obezite ile iliÅŸkili kÄ±sÄ±mlarda harcÄ±yor. Obezite ile birlikte gelen tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalÄ±ÄŸÄ± gibi problemli ve mortalite oranÄ± yÃ¼ksek hastalÄ±klar mevcut. Bu hastalÄ±klarÄ±n beslenmeyle iliÅŸkileri mutlaka dikkate alÄ±nmalÄ±. Bu noktada beslenme ve diyetetik mezunlarÄ±na ihtiyaÃ§ gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmakta. MesleÄŸin geleceÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda geÃ§en sene TÃ¼rkiye Diyetisyenler DerneÄŸiâ€™nin sunduÄŸu verilere gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™deki yaklaÅŸÄ±k 850 adet kamu hastanesinde 650 adet diyetisyen var. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k 135 bin yatak sayÄ±sÄ± var. Bunlardan da yaklaÅŸÄ±k 73 bin tanesi nitelikli yatak sayÄ±sÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n pratiÄŸine gÃ¶re, her 25 yatak sayÄ±sÄ±na 1 diyetisyen bulunmasÄ± talep ediliyor. Bu durumda kamuda yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸilik diyetisyen aÃ§Ä±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yine Ã¶zel sektÃ¶rde, catering ÅŸirketlerinde, diyaliz merkezlerinde ve sporla alakalÄ± merkezlerde, takÄ±mlarda yine geleceÄŸe yÃ¶nelik istihdam yÃ¼ksek olacaktÄ±r. â€˜ dedi.



HemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde her yÄ±l istihdam aÃ§Ä±ÄŸÄ± meydana geliyor



Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Aytolan YÄ±ldÄ±rÄ±m, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir diÄŸer Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hemÅŸirelikle ilgili istihdam aÃ§Ä±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor ve ekliyor: â€˜GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™deki hemÅŸirelerin sayÄ±sÄ± 204 bin. Pandemi sÃ¼recinde 9 bin kiÅŸilik bir ek istihdam saÄŸlanmasÄ±yla birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸire sayÄ±sÄ± 210 binin Ã¼zerinde diyebiliriz. Ancak tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de hiÃ§bir zaman yeterli sayÄ±ya ulaÅŸÄ±lamÄ±yor. Bu yÄ±l pandemi ile birlikte yine hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar hemÅŸireliÄŸin Ã¶nemini kavramÄ±ÅŸ olduk. DÃ¼nya genelindeki 28 milyon hemÅŸirenin dÃ¼nya nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan Ã¼lkelerde olduÄŸunu biliyoruz. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n verilerine gÃ¶re tÃ¼m dÃ¼nyada ÅŸuan 5,6 milyon hemÅŸireye daha ihtiyaÃ§ var. Son yÄ±llarda 3â€™te 1 oranda erkeklerin de hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tercih ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu artÄ±ÅŸla da birlikte hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de istihdam sorunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmemektedir.â€™



Psikoloji, yapay zeka ve teknolojiden negatif etkilenmeyecek alanlardan biri



Teknolojinin geliÅŸimi her alanda olduÄŸu gibi bazÄ± mesleklerin gidiÅŸatÄ±nÄ± da etkiliyor. Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n yapay zekaya devredilmesi bazÄ± sektÃ¶rlerde istihdamÄ± olumsuz etkilese de bazÄ± meslekler direkt insan odaklÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±yor. Psikoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de teknolojinin geliÅŸiminden negatif etkilenmeyecek mesleklerden biri olduÄŸunu belirten Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Dilek ÅžirvanlÄ± Ã–zen, istihdam yÃ¶nÃ¼nde hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rmediklerini aÃ§Ä±klÄ±yor.

DiÅŸ gÃ¶rseli gelecek

DiÅŸ hekimliÄŸi dÃ¼nyanÄ±n her yerinde kullanÄ±labilir



Ä°ÅŸsiz kalma ÅŸansÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±ra yakÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mlerden biri olan DiÅŸ HekimliÄŸi konusunda ise â€˜DiÅŸ hekimi doktor, mÃ¼hendis ve sanatÃ§Ä±dÄ±r. ÃœÃ§ Ã¶zelliÄŸi bir arada toplayan bir meslektir. Hekimlik yapÄ±yorsunuz temel bilimleriniz var, bir mÃ¼hendis gibi aÄŸÄ±z iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yerde Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z, bir mimar gibi Ã¼niteleri gÃ¼zel yerlere koyacaksÄ±nÄ±z ve bir sanatÃ§Ä±, bir nakkaÅŸ gibi Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Yetenekli ve baÅŸarÄ±lÄ±ysanÄ±z iÅŸsiz kalmanÄ±z olanaksÄ±z. â€˜ diyen Atlas Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ahmet BÃ¼lent KatipoÄŸlu, geliÅŸen teknolojiyi Ã§ok efektif bir ÅŸekilde kullanabilen bir meslek dalÄ± olan DiÅŸ HekimliÄŸiâ€™nde her zaman istihdam aÃ§Ä±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ekliyor.





AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in: https://www.atlas.edu.tr/

Â

Ä°landÄ±r.