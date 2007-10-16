MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Atatürk'ün rüyaları da kendi gibi sıra dışıydı...

    Atatürk'ün rüyaları da kendi gibi sıra dışıydı...

    Niobe
    16.10.2007 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Bazı kaynaklardan büyük önderimiz Atatürk'ün gerçekleşen ünlü rüyalarını okudum. Hemen size aktarmak istedim.

    Bunlardan bir tanesi annesi ile ilgili olanı:

    Görevi nedeniyle çıktığı yurtiçi gezilerinden birinde, trende uyurken gördüğü rüya, Atatürk'ün ter içinde uyanmasına neden olur. Zile basıp kompartman işlerine bakan Ali Çavuş'u çağırır. ‘Ali Çavuş kötü bir rüya gördüm. Yeşil, kır gibi bir alandaydık. Aniden sel geldi ve annemi alıp götürdü. Bu rüya beni biraz endişelendirdi. İzmir'e telgraf çekip, annemin sağlık durumu ile ilgili bilgi alalım' der.

    Kısa bir süre sonra yaveri Salih'ten şifreli bir telgraf gelir. Atatürk telgrafın şifreli olduğunu görünce ‘Annem öldü değil mi?' dedikten sonra, acı haberi alır. Ancak, seyahati yarıda kesmesi gerekmesine rağmen, görevi nedeniyle geri dönemez ve annesinin cenaze törenine de gidemez.

    Bir diğer rüyası kendi vefatı hakkında:

    Eylül 1938 tarihinde Atatürk hastalığıyla ilgili hafif bir rahatsızlık atlatmıştı. Bu olayın arkasından Prof. Afet İnan'a bir gece önceki rüyasını anlattı. ‘Demek ölüm böyle' dedi ve ‘Salih'e söyle, rüyamda ikimiz de kuyuya düştük ama o kurtuldu' diye ekledi. Burada bahsedilen kişi, Atatürk'ün yaveri Salih Bozok'tu. Ve, bu rüyadan 1,5 ay sonra Atatürk öldüğünde, ona candan bağlı olan Salih Bozok intihara teşebbüs etmiş, kurtarılmıştır.

    Her daim geleceği gören, bu olağanüstü insanın rüyaları bile sıra dışıymış.

    Biz onun sayesinde yataklarımızda mışıl mışıl uyuyoruz. O da yerinde huzur içinde yatsın...

    Etiketler:

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.