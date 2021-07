Atasay’dan Pırlanta Şöleni. Bu Yaz Pırlanta Takmayan Kalmayacak. Hayaller Gerçek Oluyor.

Bu yaz, hayalleri süsleyen pırlanta tasarımlara sahip olmayan kalmayacak! Hem pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini yapmaya hazırlananların hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin favorisi olacak pırlanta kolyeler, en trend pırlanta suyolu bileklikler ve daha nice seçili ürün, net yüzde 50 indirimle Atasay’da keşfedilmeyi bekliyor.

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “tüketicilerin önünde fiyat engeli olmasın” diye pırlanta başta olmak üzere pek çok ürün grubunda kampanya ve indirim fırsatı sunduklarını belirterek, “Kadın modasının ayrılmaz bir parçası olarak tüketecilerimize dünya normlarında hizmet veriyoruz. Özellikle fiyat odaklı kampanyalarımız ile pırlantayı ve mücevher modasını her zevk ve tarz için ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu yaz daha da önemli çünkü pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalanlar normalleşmeyle birlikte soluğu nikah masasında aldı. Düğünlerini bir an önce yapmak isteyen çiftlerimizi hayallerindeki pırlanta tasarımlarla buluşturacağımıza inanıyoruz. Aynı şekilde düğün alışverişi yapan aileler ve yakınları için de güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hayalleri süsleyen pırlanta tasarımları tüketicilerimizle buluşturmak için varız” dedi.





Her tarz ve zevke uygun modern tasarımlar…

Mücevherat sektörünün oyun kurucu markası olarak 153’ü yurtiçinde, 22’si yurtdışında olmak üzere toplamda 175 mağaza ve online satış kanalı atasay.com ile çok geniş bir kitleyle buluştuklarını vurgulayan Kamer, şöyle devam etti:

“En yaygın markalı mücevher perakendecisi olarak tüketicilerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk bilinciyle elimizi taşın altına koyarak, müşterilerimizin önlerinde fiyat engeli olmasın, kendilerine yakışanı yapmaya devam edebilsinler diye kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Atasay olarak mağazalarımız ve online satış kanalımızda, günün her saatine, her tarza ve zevke uygun ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla sunmak ve tüketicilerimize konfor yaratmak için yatırımlarımıza aralıksız bir biçimde devam ediyoruz. Bundan sonra da değişen dünya ve müşteri ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”



Atasay’da eylül ayına kadar geçerli olacak kampanya kapsamında farklı tarzdaki pırlanta ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak mümkün.



