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Atasay’da Yapay Zeka Mücevher ile Buluştu

29.01.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Atasay, sektöründe bir ilke imza atarak ‘yapay zeka’ teknolojisi ile tasarım üretmeye başladı.  Yüzde 100 yerli kaynaklar ve yazılımcılarla iş birliği yapılarak ortaya çıkan ve yepyeni tasarımların yer aldığı koleksiyona ‘Eyecon’ adı verildi.

Yapay Zeka teknolojisi ile takıyı buluşturarak Türkiye’de bir ilke imza atan Atasay, yapay zeka ile gerçekleştirilen modellemelerde 1937 ayrı gözü baz aldı.

Bu rakam aynı zamanda Atasay’ın kuruluş yılı olmasıyla da anlamlanıyor. 

Atasay, sektöründe önemli bir adım atarak ‘Yapay Zeka’ teknolojisi ile yepyeni bir koleksiyon ortaya çıkardı. 1937 farklı göz sisteme tanıtıldı ve tamamen yapay zeka ile elde edilmiş eşsiz bir ‘göz’ tasarımı elde edildi. 

Boyutlandırması ve üretimi Atasay atölyelerinde gerçekleşen tasarımlar ‘Eyecon’ koleksiyonu ismiyle Atasay mağazalarında ve online kanallarda yerini alarak mücevher severlerle buluştu. Piyasaya kısa zaman önce çıkan Atasay Eyecon Koleksiyonu, daha şimdiden tasarım mücevheratlara ilgi duyanların büyük ilgisi ile karşılaştı. 

Yapay Zeka Influencer’ı Robin Eyecon’ları taktı, poz verdi

Türkiye’nin yapay zeka teknolojisi kullanılarak hayata geçirilen ilk koleksiyonu Eyecon, Türkiye’deki tasarımcılar tarafından geliştirilen yapay zeka Influencer’ı Robin ile bir işbirliği gerçekleştirilerek tanıtıldı.

 

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