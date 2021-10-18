Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başladı

#TAKSANAYAKISANI

Mücevher sektöründe yılın en çok beklenen indirimi olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri, 20 Ekim’de VIP günüyle başladı. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer’in ev sahipliğinde gerçekleşen VIP gününde, aralarında Zuhal Topal gibi isimlerin de bulunduğu davetliler bir araya geldi.

24 Ekim’e kadar sürecek Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri, Yenibosna’daki merkezin yanı sıra tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sektörün oyun kurucusu Atasay, gelenekselleşen çadır günlerinde dünya modasını yansıtan ve Atasay imzasını taşıyan pek çok ürünü maliyetine, hatta kimi ürünlerini zararına ziyaretçilerin ilgisine sunuyor. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturup Atasay kalitesiyle tanıştığı çadırda, en uygun fiyatlı altın 290 TL’den başlarken, en uygun pırlanta ise 790 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca pırlantalı ürün alışverişi yapan tüm ziyaretçilere, pırlantalı gümüş yonca kolye hediye ediliyor. Atasay çadırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst seviyede aldığı pandemi önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.



Atasay Yenibosna Merkez, tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com’da;

Altın:

Altın Tektaş Küpe 580 TL. Çadır fiyatı: 290 TL

Altın Kolye 1.080 TL. Çadır fiyatı: 649 TL.

Altın Baget Yüzük 1.150 TL. Çadır fiyatı: 780 TL.

Altın Düğün Seti 9.990 TL. Çadır fiyatı: 6.490 TL.

Altın İnci Kolye 2.450 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.



Pırlanta:

Pırlanta Tek Taş Yüzük 1.975 TL. Çadır fiyatı: 790 TL.

Pırlanta Anturaj Yüzük 2.890 TL. Çadır fiyatı: 1.290 TL.

Pırlanta Tek Taş Yüzük 3.180 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.

Tüm pırlanta alışverişlerinde pırlantalı gümüş yonca kolye hediye.

Detaylı Bilgi için:

DesiBel Ajans – Mert Temizkan / mert.temizkan@desibelajans.com

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