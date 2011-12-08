Astronomik bulmaca

Mevsimlerin farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± bilindiÄŸi gibi, bu uzaklÄ±kla ilgilidir ve gezegenimizin dÃ¶nerken oluÅŸturduÄŸu salÄ±nÄ±m, uÃ§ noktalarÄ±ndaki buzlanmaya neden olur, DÃ¼nya uzayda 23' 27'' lik bir eÄŸimle dÃ¶ner yani Ã¼zerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÃ¼re dik durmamaktadÄ±r, belli bir eÄŸiklike salÄ±narak, GÃ¼neÅŸ'in Ã§evresinde dÃ¶ner. BÃ¶ylece mevsimlerin yanÄ±sÄ±ra, her yarÄ±kÃ¼renin zaman Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yani saatler ve dakikalar GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesiyle yapÄ±lÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bunlar herkesin bildiÄŸi gibi orta Ã¶ÄŸretimde Ã¶ÄŸrenilen bilgilerdirler, hatta uydulardan ve uzay yolculuklarÄ±ndan Ã§ok daha Ã¶nce Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtirler. ?imdi herÅŸeyden Ã¶nce dÃ¼nyanÄ±n ekseninin, hayali bir Ã§izgi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ve asÄ±l Ã¶nemli olaya yani gizeme yaklaÅŸalÄ±m. Bizi ilgilendiren ÅŸey, GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼'nÃ¼n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiÄŸidir?

Ã–rneÄŸin KÄ±ÅŸ GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼ ne zamandÄ±r? dÃ¼nyanÄ±n eÄŸimi ve uzaysal konumu sonucunda GÃ¼neÅŸ'ten uzaklaÅŸtÄ±kÃ§a gÃ¼nÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yani gÃ¼ndÃ¼zler kÄ±salÄ±r. Yani GÃ¼neÅŸ gÃ¶kte, en kÄ±sa yayÄ± Ã§izer; KÄ±ÅŸ GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼'nde Kuzey YarÄ±mkÃ¼re'de GÃ¼neÅŸ, Ã¶ÄŸle saatinde OÄŸlak DÃ¶nencesi boyunca Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± direkt olarak yollar; bu Ã§izgide Brezilya'daki Sao Paulo kenti, GÃ¼ney Madagaskar ve Avustralya'nÄ±nÂ Kuzey Brisbane bÃ¶lgesi bulunur. Oysa, 1996 yÄ±lÄ±nda KÄ±ÅŸ GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼, 21 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼nde, sabah 6:05'de baÅŸladÄ± yani yukarda adÄ± geÃ§en Ã¶rnek bÃ¶lgelerin aslÄ±nda KÄ±ÅŸ'la iliÅŸkisi kuramsal olmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yoktu. Bu ÅŸu demekti; yanÄ±lÄ±yorduk Ã§Ã¼nkÃ¼ yarÄ±mkÃ¼reler arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±k ve salÄ±nÄ±m etkisi nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan deÄŸiÅŸkenlik yÃ¼zÃ¼nden hangi zamanÄ±n nerede bittiÄŸini ya da nerede baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± global anlamda bilmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Yani iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, simgesel olmak dÄ±ÅŸÄ±nda ortak bir takvimi kullanmamÄ±z da doÄŸru deÄŸildir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

1 Ocak 1997 tarihi Julian takvimine gÃ¶re, 6.710'cu yÄ±ldÄ±r, bu hesapla 1 Ocak 1997, Ã¶ÄŸle saati ve evrensel zaman hesabÄ±na gÃ¶re, MÃ– 4.713 yÄ±lÄ±dÄ±r. Astronomlar, bunu 2.448.257 gÃ¼n olarak hesaplÄ±yorlar; 1 Ocak gÃ¼nÃ¼, birÃ§ok Ã¼lkede tatildir, 31 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ finans dÃ¼nyasÄ±nda da geleneksel olarak bitiÅŸ veya hesap gÃ¼nÃ¼ olarak kullanÄ±lÄ±r. GeÃ§en yÄ±lÄ±n sayÄ±mlarÄ±, hesaplarÄ± yapÄ±lÄ±r, BazÄ± Ã¼lkelerde, Yeni YÄ±l "Herkesin DoÄŸum YÄ±lÄ±" olarak kabul edilip kutlanÄ±r, hatta bu geleneÄŸe gÃ¶re, doÄŸum gÃ¼nleri yerine her yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda yani 1 Ocak'da herkesin yaÅŸÄ±na bi yaÅŸ daha eklenir, bu da Ã§Ä±k eski bir gelenektir. Anglo-Sakson Ã¼lkelerde yeni yÄ±l kutlamalarÄ± ve gelenekleri 1751 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AslÄ±nda daha Ã¶ncelerde, Yeni YÄ±l mevsim dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne gÃ¶re 25 Mart'ta baÅŸlatÄ±lÄ±r ve kutlanÄ±rdÄ±. SonuÃ§ olarak, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼neÅŸin etrafÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bitirip, yeni bir dÃ¶nÃ¼ÅŸe baÅŸlamasÄ± yeni yÄ±lÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Gezegenimiz, bir dÃ¶nÃ¼ÅŸte 583.416.000 mili aÅŸar ve bir tur iÃ§in 365.2422 gÃ¼n geÃ§er. SonuÃ§ta tÃ¼m bunlar birer insani hesaptÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne ilk defa ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bilenemediÄŸi iÃ§in, gerÃ§ek zamanÄ± saptamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Yeni yÄ±l ve bir peygamberin doÄŸumu gibi referanslar yaratÄ±larak, imajinatif bir zaman oluÅŸturulmuÅŸtur.Â Â Â Â Â Â

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