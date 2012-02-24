MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Astrolojik Aromaterapi

    Astrolojik Aromaterapi

    Ata NİRUN
    24.02.2012 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Yeni Çağ Uygulamaları adını verdiğimiz sistemin içinde yer alan Güncel Astroloji, salt Hindu kökenli olduğu için ille de kullanılmaya çalışılan Vedic Astroloji’nin özellikle dışarıda tutulması kaydıyla, tüm New Age yani Yeni Çağ akımlarıyla başta Astroloji olmak üzere, örneğin Herbalizm, Aromaterapi, Meditasyon, Yoga, Feng-Shui, Müzikterapi vs.. gibi yöntemlerle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Aşağıdaki küçük listede burçlarla ilişkilendirilen bazı bitkileri bulacaksınız. Bunların gerek aromaterapik yani kokusal, gerekse de mutfakta kullanımları işinize yarayacaktır. Aralarında sevmediğikleriniz olabilir ama size yararlı olabileceklerini bilmelisiniz.

    KOÇ
    Sardunya, zambak, şerbetçiotu, kırmızı biber, kapari, köknar, dikenli bitkiler, devedikeni, hanımeli, pırasa, sarımsak, soğan, hardalotu.

    BOĞA  
    Papatya, ıhlamur, tarçın, mısır, buğday, tüm tahıllar.

    İKİZLER
    Nergis, orkide, lavanta çiçeği, havuç, yeşil fasulye, at kestanesi, fıstık, mersin ağacı, şalgam, rezene, kuzu kulağı, anason.

    YENGEÇ
    Yaban gülü, kahkaha çiçeği, kara lahana, marul, turp, adaçayı, dereotu, pirinç.

    ASLAN
    Ayçiçeği, badem, lavanta, zeytin, papatya, ceviz, safran, nane, pirinç, ıspanak,  ısırgan, defne, nane.

    BAŞAK
    Nergis, düğünçiçeği, unutmabeni çiçeği, şerbetçiotu, fındık, ceviz, kakule, melekotu, kedikulağı, patates, kök lahana, nane, kereviz.

    TERAZİ
    Nilüfer, muz, mercanköşk, palmiye, papatya, böğürtlen, çilek, üzüm, çan çiçeği, elma ağacı, akçaağaç, hintbiberi, tahıllar.

    AKREP
    Açelya, ıtır, kaktüs, hatmi çiçeği, hanımeli, soğan.

    YAY
    Hezaren, karanfil, dut, huş ağacı, kara hindiba, greyfurt, frenk üzümü, sarımsak, tarçın, güvercinotu, zerdeçal, safran, karakafes, turp, soğan, pancar

    OĞLAK
    Menekşe, malt, soğan, arpa, nane, ayva, sarmaşık, karaağaç, horozibiği, kenevir, nişastalı bitkiler.

    KOVA
    Çiğdem, menekşe, kimyon, zeytin, armut, orkide, karabiber, acı biber, ıhlamur, kivi, mürver ağacı.

    BALIK
    Sardunya, gelincik, nilüfer, söğüt, kıvırcık salata, kavun, salatalık, yosun, ıhlamur, enginar, lahana, kabak, şalgam.

    Küçük Aromaterapi formülleri

    Boğa ve Terazi için
    Küvetinize su doldurup bir su bardağı biberiye katarsanız, sinirleriniz uyarılacak ve kafanız berraklaşacaktır. On dakikalık bir banyo yeterlidir. Olmazsa, bir cezve adaçayı kaynatın, içine iki damla biberiye damlatın ve buharını birkaç dakika içinize çekin. sinirleriniz rahatlayacaktır.

    Yengeç ve İkizler için
    Bir çorba kaşığı kaynatılmış bala, bir damla gül yağı damlatın, hemen rahatlatır. Tüm yağlar beyni uyarırlar ve mental gücü tazelerler.

    Yay ve Oğlak için
    Uzun yolda araba kullananlar için, uygun seçilmiş birkaç damla koku, beynin gri maddesini etkileyip tazeleyecektir, küçücük bir demet fesleğen, uzun yolda bir kabus olabilecek olan uykuya karşı mükemmel bir uyarıcıdır. Bir kaç damla fesleğen yağı, koca bir fincan koyu kahveden çok daha iyi bir uyarıcıdır. Çalışma masanızda da küçük bir fesleğen bulundurabilirsiniz.

    Akrep ve Kova için
    Mide yanmaları, hepimizin ortak sorunudur. Teşhis edilmiş bir hastalığınız olmadığı halde, mideniz bazen bir lokma yemek yemenize dahi engeldir. Aromaterapi’nin buna da bir yaklaşımı var; ıtır otu yağı mucizeler yaratabilir. Birkaç damlasını kahverengi bir şekere damlatın veya bir kaşık bala katın. Bu metod bugün İtalya'da sayısız doktor tarafından kullanılmaktadır. Portakal çiçeği yağı da, aynı sorunu gideren bir diğer kaynaktır ve çok etkilidir.

    Aslan, Başak ,Balık ve Koç için
    Ayaklarımız, her gün tonlarca yük taşırlar, kilometrelerce yol yaparlar. Rahat olsun diye giydiğimiz ama çoğu zaman moda yüzünden, bu yük daha da ağırlaşır. Bayram veya yılbaşı alışverişlerini düşünün. Bir otobüste eve giderken, neredeyse bir saat ayakta durduğunuzu ya da evde veya işyerinde koşturduğunuzu? Eğer ayaklarınızın sesi olsa, ayakkabılarınızı çıkarıp attığınızda, duyacaklarınız hiç de hoş olmayacaktır. Neyse, sihirli yöntemimiz var; hemen bir leğen su kaynatın, içine 6 damla nane yağı damlatın ve yavaş yavaş masaj yapın, yeniden doğduğunuzu hissedeceksiniz.

    Tüm burçlar için
    Uzun yola çıktığınızda yanınıza küçük birer şişe nane ve lavanta yağı alın, her tür yolculukta, tüm mide rahatsızlıklarında nane veya lavanta koklamak iyi gelecektir ve de lavanta yağı sakinleştiricidir. Tüm iş yerleri yoğun bir koku karmaşasına sahiptirler. Bunlar üzerinize yapışıp kalırlar, taze havaya ihtiyacınız vardır, dışarıya çıkamayabilir veya pencere açılmıyordur. Ama gülağacı, limon, bergamot veya melissa yağı yeterli olacaktır, içinize çekin, birden kendinizi iyi hissedeceksiniz ve düşünceleriniz berraklaşacaktır. Tüm bitki yağları antiseptiktirler ve kokularıyla çevremizde yoğun olarak bulunan bakterilere karşı koruyucu bir kalkan oluştururlar.

    Bellek zayıflaması “Imsomnia” güncel bir sorundur ve çoğu zaman yaşla ilgili değildir, düşünsel yorgunluğun ve yoğun stresin belirtisidir. Bazı bitkisel yağlar, yararlı olabilirler. Banyonuza birkaç damla lavanta yağı katabilirsiniz veya uyumadan evvel yastığınıza birkaç damla portakal çiçeği yağı damlatın ve koklayarak uyuyun. Hem daha iyi uyuyacaksınız hem de hafızanızın berraklaştığını göreceksiniz. Bellek karışması veya azalması düzenli ya da sağlıklı uyku yetersizliğinden de kaynaklanabilir, hele bir de yorgunsanız daha da artabilir. Kahve ve çukulata gibi ciddi uyarıcılar metabolizmanın hızını yükseltirler ama uyarırken uzun vadede ritmi azaltabilirler. Mercanköşk bitkisinin yağı da aynı derecede sedatifdir ama portakal veya lavanta kadar hoş bir koku değildir fakat banyonuzda deneyebilir sonra mükemmel bir uyku çekebilirsiniz. Evet, aromatik günlere hoş geldiniz! Eğer bu yağları nereden bulacağınızı merak ediyorsanız, hiç endişelenmeyin çünkü aktarların yanısıra artık yurdumuzda da özellikle bu tür ürünleri satan, mağazalar bulunuyor...

     

     

    Etiketler:

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.