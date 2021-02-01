Zekaya ve akla aşık olma zamanı

Hemen iyi haberi verelim, Kova, Terazi, Aslan ve yükselen burcu bu olanlar için aşktan ve paradan yana yüzlerinin güleceği bir dönem başlıyor diyebiliriz.



Venüs’ün Kova burcuna geçişi elbette sadece bu burçları ilgilendirmiyor, aslında hepimizin hayatında ilişkileri ele alış şeklimiz, mutlu olma şeklimiz, para ile olan ilişkilerimizi etkileyecek.



Bu dönem bizi mutlu edecek konuların başında dostlarımız ve arkadaşlarımız olacaktır. Sosyal olmak, dostlarla bir araya gelmek, bir şeyler paylaşmak, dertlere yeri geldiğinde ortak olmak, paylaşımları arttırmak önem kazanacaktır. Yeni ilişkilerde geliştireceğimiz değerli bir süreçtir bu. Hatta bu yeni sosyal ilişkiler; farklı ve değişik hikayeleri, hayatları, ilgi alanları olan oldukça orijinal kişiler olabilirler.



Bu dönem aşk konusunda daha mantıklı, objektif ve sağduyulu yaklaşacağımız bir zamandır. Ama diğer yandan Kova burcunun getirdiği o özgürlük ve tabuları yıkma duygusu ile ilişkilerimizde daha fazla özgürleşmek isteyebilir, bir takım tabuları da yıkabiliriz. Eğer ki bir ilişkimiz yok ise karşımızdaki insanın düşünce şekli, fikirleri, konuşma şekli bize çok daha cazip gelecektir. Zekaya ve akla aşık olacağımız bir zaman dilimine giriyoruz.



Bu dönem aşk konusunda arkadaş çevremizden de destekler alabiliriz. Belki bizler için çöpçatanlık yaparlar kim bilir. Ya da hiç beklenmedik bir arkadaşlık ilişkisi büyük bir aşkla dönüşebilir. Hayat sürprizlerle doludur sonuçta.



Kova burcunun dijital ve teknolojik dünyayı sembolize ettiğini düşünürsek eğer, belki de aşkı dijital dünyada bulacağızdır. DM’den yürümelerin epey artacağı bir dönem bekliyor hepimizi.



Aslında Kova burcu ilişkilerde biraz mesafelidir ve en çok korktuğu ise özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs ise Kova burcuna geçtiği anda, ilişkilerde hemen canımlı cicimli olmasını beklememek gerek. Birini beğeniyorsanız da onu kurallar ve kısıtlamalarla boğmamak gerek. Yoksa ilişkiler başladığı gibi bitebilir de.



Venüs bizim stilimiz ve tarzımız ise ve Kova burcunda ise işte o zaman daha önce denemediğimiz renkler ve parçaları deneme zamanı gelmiş demektir. Bu dönem uyum ve ahenkten çok uyumsuzluğun uyumunu yakalamaya çalışabiliriz belki de kıyafetlerimizde. Hatta bir süredir aklınızda olan ama bir türlü kendinize yakıştırmakta zorlandığınız o saç rengi ve modelini de tam da deneme zamanı şimdi!



Kova burcu bedenimizde bacaklar ve topukları yönetir. Venüs güzellik demek ise bu dönem bacaklarımızı ve topuklarımızı güzelleştirmek için uygulamalar yapabiliriz. Ya da bu alanlara iyi gelen aletler de alabilirsiniz.



Ama tabii limon sıkmadan olmaz. Ne yazık ki Venüs’ün bu Kova burcu seyri boyunca Merkür’de Kova burcunda geri harekette olacak. Bu yüzden yeni ilişkilere başlamak pek akıllıca olmayabilir. Siz iyisi mi dikkatli olun. İlişkilerde iletişim problemleri, sonradan fikir değiştirme gibi durumlarda olabileceği gibi, beğendiğiniz birini sonradan beğenmeyebilir ve pişman da olabilirsiniz.



Biraz da Venüs’ün 25 Şubat'a kadar Kova burcundaki seyahatine ilişkin önemli tarihleri verelim.



7 Şubat Pazartesi çok tehlikeli ve riski bir zaman. Venüs ile Uranüs arasında sert bir kontak var. İlişiler aniden başlayıp aniden bitebilir. İlişkilerde skandal durumlar olabilir.



11 Şubat – 13 Şubat- 14 Şubat tarihleri çok güzel açılar olacak Venüs’ün. Evet Merkür Retro ama bu tarihlerde tanışmalar, flörtler, karşılaşmalar olabilir. Yine parasal anlamda kazançlı ve keyifli zamanlar. Aynı şekilde güzellik ve estetik ile ilgili de bir şeyler düşünüyorsanız bu günleri değerlendirebilirsiniz.



20 Şubat günü de Venüs ile Mars arasında bir etkileşim olacak. Bu tam çapkınlık zamanı, libido yükselir, kendimizi daha seksi ve yakışıklı hissetmek isteriz. İlişkilerde gerginlikler sonrası yatak odasına geçebilirsiniz..

Sevgiler…