Yaz aşklarına hazır mısınız?

Aşk, mutluluk, keyif, hazların temsilcisi Venüs hanım 27 Haziran itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve 22 Temmuza kadar bu burçta seyahat edecek. Aşkı, ilişkileri, mutluluğu daha aslan tadında yaşayacağız demektir bu.

Tam yaz aşkları dönemi başlıyor, insanın içini ısıtan, kıpır kıpır, eğlenceli, keyifli, oyunlu, neşeli bir dönem. Sevdiklerimize karşı daha bonkör olacağımız, onları şımartacağımız, mutlu edeceğimiz bir dönem olacak bu. Sevgimizi gösterirken de zaman zaman iddialı davranabiliriz.

Hepimiz ilişkilerimizde değerli olmak isteriz ama Venüs Aslan döneminde daha da değerli olmak isteriz. Kendimizi karşımızdaki insanın merkezinde görmek ve hissetmek isteriz. En azından buna yakın deneyimler bu dönem daha mutlu eder. Elde edemezsek ilişkilerdeki stres düzeyi artabilir.

Artık parlak renkleri, cıvıl cıvıl kıyafetlerimizi giyme zamanı. Sadece ilişkilerde değil, kıyafetlerimizde de iddialı olma zamanı hepimiz için.

Tabii Venüs Aslan dönemi, kimse kimsenin ayağına aşk için gitmez. İsteriz ki beğenilenim ve bize adım atılsın. Ama adım atılması içinde uzaktan uzaktan her türlü şovu yapmayı da ihmal etmeyiz. Tavus kuşunun kanatları açarak tüm ihtişamını nasıl ortaya koyuyorsa partnerleri kendine çekmek için, aynısını bizde yapacağız. İddialı olduğumuz, güvendiğimiz hangi özelliklerimiz varsa en iddialı halimizle ortaya koyacağız.

Aslanın gölge yönü ile, sürekli kendini haklı görmek, kendini çok beğenmek, yönetmek, idare etmek daha çok işimize gelebilir ama bunun ilişkilere yansıması sevimsiz olabilir. Ego, küstahça tavırlar, kibir, gösteriş budalalığından uzak durmak iyi olacaktır ilişkilerde.

Eğlence mekanlarına gitmek, partilemek, konserlerde hep bir ağızdan şarkılar söylemek, sanatla ilgilenmek, sahne eğitimleri almak, dans etmek çok daha fazla keyif verir. Yaratıcılık gerektiren ve artistik yetenekler gerektiren işlerden yana şansımız açık olur.

Venüs Aslan döneminde en iddialı saç modellerini yaptırabilir, kullanmaktan çekindiğiniz renkleri deneyecek cesaretiniz olur.

Hayatın ve aşkın tadını çıkarın

Sevgiler..