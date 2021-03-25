Yaşamın merkezinde aşk var

Bu astrolojik olarak özel bir durum sayılabilir. Çünkü normal şartlar altında bir gezegen Güneşe 8 derecelik bir mesafede ise YANIK kabul edilir ve temsil ettiği konularda stresler, problemler, zorluklar ortaya çıkartır. Ama ne zaman Güneş ile aynı derece ve dakikaya gelir işte o zaman tam aksi, temsil ettiği konular parlar, güçlenir, fırsatlar ve şanslı durumlar ortaya çıkar. Bu yüzden de 26 Mart günü 09:48 ile 11:03 arasındaki zaman Venüs’ün temsil etmiş olduğu tüm konular için şahane ötesi bir zaman demek yanlış olmaz.



Bu astrolojik etki 5 derece KOÇ burcunda gerçekleşecek ve bu gerçekleşirken alacağı sert bir etki de olmayacak gökyüzünde. Normal şartlar altında Venüs, Koç burcunda zararlı bir pozisyondadır ama bu özel bir durum olduğu için bu saatler arasında değil.



Peki bu saat aralığında neler yapmak için iyidir?



Venüs aşk ve sevgi demek mesela. Tam da bu saatler arasında hayatınızda olan sevdiğiniz insanlara sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Sevginizi paylaşmaktan ne çıkar hem. Daha fazla mutluluk yaymış olursunuz.

Bu dünya birileri ile ufak tefek, eften püften sebeplerden dolayı uzun süre küs kalmak için fazla kısa. Hazır böyle bir gökyüzü olayı da varken, küs olduklarınızla barışmak, özür dilemek, sevgi ile yaklaşmak içinde harika. Hem de kötü duygular ruhta ağırlık yapar, kurtulun gitsin…



Belki sevdiceğinizle aranız limonidir, belki aranız bozuktur. Ona da sürpriz yapmak, aranızı düzeltmek içinde değerlendirebilirsiniz.



Ya da beğendiğiniz, sevdiğinize birine açılmak, ona duygularınızı söylemek içinde iyi olabilir.



Ya da hayatınızda kimse yoksa belki de aşka dair zihninizde yaratımlar yapabilirsiniz. Ama buna önerebileceğim bir ritüelim yok kusura bakmayın. Ama zihnin güçlü yaratımlar yapabildiğini de unutmayın.



Yaratıcı işlerinizi diğer insanlarla paylaşabilirsiniz, ön plana çıkarmak istediğiniz projeleriniz için çalışmalar yapabilirsiniz. Yine reklam, halkla ilişkiler, tanıtım faaliyetleri için de çok uygundur



Sanat, yaratıcılık, tasarım..vb işlerle ilgilenmek, eğitimlerine başlamak için de gayet uygundur.



Venüs güzellik ve estetik demek ise; güzelleşmek, estetik yaptırmak, diyete başlamak, yeni bir tarz edinmek, farklı bir imaj çalışmak için de destekleyici olacaktır.



Ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz..

Yine evrenin keyifli ve güzel zamanları, kaçırma ;)