Venüs yengeç burcunda: sev, sahiplen, koru, kolla!

Venüs’ün yengeç burcunda seyahat edeceği bu süreçte;

İlişkilerde güven, sağlıklı bağlanma, aidiyet duygularında güçlenmeler olmaya başlar. Sadakat artar, sevildiğimizi sahiplendiğimizi ve sahiplenildiğimizi daha güçlü hissederiz.

İlişkilerde muhafazakarlığın da artacağı bir dönem olacağını düşünmek yanlış olmaz. Mevcut ilişkilerde yeni şeyler denemeye pek de açık olmayabiliriz.

Yeni başlayacak ilişkilerde ise karşımızdaki insanın ailesi ile olan ilişkileri dikkatimizi daha çok çekebilir. İyi aile çocukları, edepli, oturmasını kalkmasını bilen, hoppa olmayan, biraz ağır başlı insanlardan daha kolay etkilenebiliriz.

Bu dönem mutfak işleri ciddi keyif vermeye başlar, sevdiklerimizi besler, yedirir, içirir, evlerimizde güzel sofralar kurarak misafirler ağırlamak hoşumuza gider.

Aile ile ilgili konular mutluluk kaynağı olur, ailevi konularda işler istediğimiz gibi gider, ailemizle keyifli bir şekilde daha güzel zamanlar geçirebiliriz.

Evimizi güzelleştirebilir, bakım, onarım, tadilat gibi konularla ilgilenebilir, ev almak için araştırmalar yapabilir, taşınabilir, toprak alım-satım işlerine girişebiliriz. Bir mimar ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama Merkür’ün geri harekette olduğunu da unutmamak gerekir.

Yengeç burcu biriktirmekle ilgilidir, bu dönem para biriktirmek adına küçükte olsa adımlar atabilirsiniz. Ya da belki birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Venüs’ün geçmişi, eskileri nostaljiyi temsil eden havası Venüs ile birleştiğinde; eski konular, eski şarkılar, eski filmler daha çok hoşumuza gitmeye başlar. Belki de uzun süredir görüşmediğiniz sevdiklerinize daha çok bir araya gelmek için zaman yaratırsınız.

Sevdiklerimizle vakit geçirmek, bağları güçlendirmek, sevdiğimiz insanlara sürprizler yapmak, hediyeler almak, lezzetli bir şeyler pişirmekten keyif alırız.

Ev kurmak, evlenmek, partnerlerin aileleri ile tanışmak, söz kesmek, nişanlanmak için normalde uygun bir zamandır. Ama Merkür’ün geri hareketini de unutmamak lazım. Aslında normalde uygun ama şuan değil.

Hamile kalmak, çocuklarla daha çok zaman geçirmek, hamilelik için gerekli tedaviyi almak içinde faydalı bir zamandır.

Bu dönem yine vatan ve millet sevgisinde de gözle görülür bir artış olur. Yaşadığımız topraklara daha çok sahip çıkarız, milliyetçi tarafımız güçlenir.

Bu dönem yeme-içme sektörü, güvenlik, hizmet sektörü, inşaat sektörü parlayan sektörler olabilir.

Bunların dışında 27 Haziran'a kadar Venüs’ün Yengeç burcu seyahati sürecinde kuracağı kontaklar ise şöyle;

4 Haziran Cuma günü; Venüs ile Jüpiter arasında şahane bir kontak olacak. Aşk, talih, kısmet ve parada bereketli zamanlar. Ev, yuva, aile ilgili konularda güzel gelişmeler. Yaralar çabuk iyileşir hastalar şifa bulur. Güzellik ve estetik için doğru zaman.

13 Haziran Pazar günü; Venüs ile Uranüs arasında destekleyici bir kontak olacak. Ani başlayan ilişkiler, aniden gelişen heyecanlı durumlar, beklenmedik finansal güzel durumlar. Güzellik ve estetik için doğru zaman. Farklı ve sıra dışı bir şeyler denemek.

21 Haziran Pazartesi; Venüs ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Romantik, keyifli, huzurlu ilişkiler. Hobilere daha fazla zaman ayırma. İlişkilerde maneviyat, affetme, duygusal bağların güçlenmesi. Güzellik ve estetik için doğru zaman.

24 Haziran Perşembe; Venüs ile Pluton arasında sert etkileşim olacak. Zayıf ilişkilerin bitişi, aşırı kıskançlıktan doğan sorunlar, karşılıksız aşklar, ilişkiler takıntılar, şüpheler, paranoyalar. Estetik ve güzellik için doğru bir zaman değil.