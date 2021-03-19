Bu dönem ilişkileri biraz daha Koç tadında yaşamaya başlayacağız. Astrolojik olarak Koç burcu; hızlı, motive, savaşçı, maymun iştahlı, sabırsız, güçlü, heyecanlı, liderlik eden, yeniliklerin peşinde şeklinde sembolize edilir.

Şimdi Venüs’ün Koç burcundaki seyahatinden detaylıca bahsetmeden önce hemen şu önemli bilgiyi de iliştirelim. Venüs Koç burcunda zararlı pozisyondadır ve asalet kaybeder. Buradan da anlamamız gereken şu aslıda; Venüs’ün temsil ettiği konular faydadan çok zarar getirebilir. Dedik ve şimdi Venüs Koç serüveninde neler bekliyor bizleri hemen inceleyelim.

Öncelikle ilişkilerde her şey birden bire hızlanmaya başlıyor ve bu hızlanmayla birlikte çabucak tüketilen hatta biraz da ilişkilerde maymun iştahlılık yapacağımız bir zaman. Adeta ufak bir çocuğun elindeki oyuncaktan sıkılıp bir diğerine geçmesi gibi ilişkiden ilişkiye geçebiliriz. İlişkilerde flört ve heyecan süresini ne kadar uzun tutabilirseniz o kadar kalıcı olacaktır.

Koç çok hareketli ve eğlencelidir. Bu dönem hem mevcut ilişkilerde hem de yeni tanışacağımız kimselerle eğlenmek önemli olacaktır. Tanışacağımız kişiler ne kadar eğlenceli ise o kadar ilgi alanımızda kalmaya devam edecektir.

Koç burcu kaba saba, dangıl dunguldur gölge tarafı ile. Bu yüzden bu dönem ilişkiler içinde nezaketi yakalamak bazen kolay olmayabilir, arızalar daha çabuk çıkabilir, bazen de bencillikler yüzünden gerginlikler söz konusu olabilir.

Elbette bu çocuksu enerji ile sevimli gözükmek, samimi ilişkiler kurmakta çok olası. Ve Koç burcu ilk adımı atmayı sevdiğinden dolayı, beğenen ilk adımı atar, işareti verir ve ilişkinin başlatabilir. Tabii bazen bunu bir savaşa da dönüştürebilir. Birini elde edene kadar gerekli tüm savaşı verebilir.

Tensel çekim, seks, tutkular, arzular güçlü bir şekilde yaşanır. Hızlı çekimler, etki altında kalma, hızlı yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Bazen de ilişkilerde rekabet ön plana çıkabilir. Bunu bazen birini elde etmek için biriyle rekabet içine girebiliriz, bazen de mevcut ilişkimizdeki insanla bir konuda yarışa girebiliriz.

Parasal konularda ise bu dönem risk almak, yatırım yapmak içim daha heyecanlı olabiliriz. Ama para biriktirmek kolay olmayabilir. Venüs Koç burcunda zararlı pozisyonda olduğundan, bazen dürtüsel ve düşünmeden de harcamalar yapabiliriz.

Bu dönem spora başlamak ve istediğiniz beden ölçülerine ulaşmak çok daha kolay olur. Bu yüzden hazır yaz da yavaştan yaklaşmışken ufak ufak antrenmanlara başlamak fena olmayabilir.

Venüs 14 Nisan'a kadar Koç burcunda seyahat edecek ama 14 Nisan'a kadar özellikle hangi zamanlar hangi kontakları kuracak ve etkileri ne olacak bunlara bir göz atalım.

26 Mart çok önemli ve özel bir gün. Venüs;Güneş’in kalbinde olacak. Aşk için şahane bir zaman. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi zaman yaklaştıkça bu sayfadan okuyabileceksiniz.

28 Mart günü ise Venüs ve Şiron birlikte olacak. İlişkilerde yaraları sarmak, psikolojik olarak yara aldığınız konuları iyileştirmek, fayda sağlamak, başkalarına yardım etmek içinde güzel bir gün.

30 Mart günü ise Venüs ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Sağlam ve dayanıklı ilişkiler ve iş ortaklıkları kurmak için güzel bir gün.

6 Nisan günü Venüs ve Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. Tutku, heyecan, romantizm, libidonun yüksekliği, flört, birileri ile tanışmak içinde harika bir gün.

10 Nisan'da ise Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Aşktan ve finansal konulardan yana şanslı bir gün. Yine estetik ve güzellikle ilgili konulara eğilmek içinde.

12 Nisan ise Venüs ve Pluton arasında sert bir etkileşim var. İlişkilerde takıntılardan uzak durun, sınırlarınızı zorlamayın, özel hayata fazla müdahale etmeyin. İlişkiler kopabilir, yara alabilir. Tehlikeli ve riskli bir gün.