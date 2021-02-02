Ay’ın boşlukta olması şu anlama gelir teknik olarak. Ay bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi gibi düşünebilirsiniz. Ay’ın boşlukta olmasının biz fanilerin üzerinde ki etkisi ise; işlerin havada ve askıda kalması, yürümemesi, ilerlememesi gibi bir etkisi vardır. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular varsa harekete geçmek için Ay’ın boşluktan çıkmasını beklemek önemli olacaktır. Ve genelde Ay boşlukta iken pekte bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında ay boşlukta iken yapılacak en güzel aktiviteler; dinlenmek, uyumak, yarım kalan işleri halletmektir.



Aşağıda Şubat ayında AY’ın boşlukta olacağı saat aralıkları mevcut. Bunları telefonunuzun takvimine kaydedebilir ve alarm kurabilirsiniz.



1 Şubat 14:09 ile 14:25 arası Başak burcunda boşlukta

3 Şubat 09:15 ile 17:14 arasında Terazi burcunda boşlukta

5 Şubat 12:19 ile 20:16 arasında Akrep burcunda boşlukta

7 Şubat 09:15 ile 23:51’e kadar Yay burcunda boşlukta

9 Şubat 21:21 ile 10 Şubat 04:20 arasında Oğlak burcunda boşlukta

11 Şubat 22:05 ile 12 Şubat 10:23 arasında Kova burcunda boşlukta

14 Şubat 10:28 ile 18:53 arasında Balık burcunda boşlukta

17 Şubat 03: 16 ile 06:11 arasında Koç burcunda boşlukta

19 Şubat 10:27 ile 19:03 arası Boğa burcunda, boşlukta

21 Şubat 21:39 ile 22 Şubat 06:52 arasında İkizler burcunda boşlukta

24 Şubat 07:53 ile 15:22 arasında Yengeç burcunda boşlukta

26 Şubat 14:31 ile 20:07 arasında Aslan Burcunda boşlukta

28 Şubat 18:57 ile 22:16 arasında Başak burcunda boşlukta