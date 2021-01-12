Satürn - Mars çatışmasının etkileri nasıl olacak?

Her ikisinin mitolojik hikayesine baktığımızda ise; iktidarını kaybetmek istemeyen bir Satürn’ü ve elde etmek için keyfine göre sürekli savaşan bir Mars’ı görürüz. Ve bu ikili birbirlerine astrolojik olarak bir kontak kurduğu zamanlar en çok dikkat kesildiğimiz zamanlardır. Çünkü biliriz ki bir şeyler ters gidecek, zorluklar açığa çıkacak, engeller ve sorunlar meydana gelecektir.

Kariyerde krizlerle uğraşabilirsiniz

Ya cesaretimiz kırılır, ya işimiz engellenir, ya birileri yolumuza taş koyar, ya sağlıkla ilgili sorunlar baş gösterir, ya hareket alanımız daralır ve kısıtlanır. 2 planette düşmanlık etmekle ilgili olduğundan dolayı, düşmanlıklarla ya da kötülüklerle karşılaştığımız bir döneme işaret eder. Satürn temel olarak, sorumluluklar, kurallarla ilgilidir ve elbette kariyer hayatımızla çok yakından ilgilidir. Mars ile kurduğu sert kontak zamanları iş ve kariyerimizde bir takım krizler, sorunlar ve engellerle uğraşmamız gerekebilir. Ya da birileri bu zamanlar bizi kavgaya, tartışmaya çekmek isteyebilir. Güçlü bir öfke ve patlama duygusu oluşabilir. İşte tam da bu duygulardan uzak durmamız gereken bir zamandır. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir Mars'ın sembolize ettiği.

Büyük sorunlar ortaya çıkabilir

Mars Boğa burcunda - Satürn ise Kova burcunda seyahat etmekte. Her iki burç da sabit burç. Bu da demek oluyor ki, inatçılık, değişime kapalılık, farklı seslere ve fikirlere adapte olamamak büyük bir soruna dönüşebilir. Sorunlar ve krizler; özgürlük, parasal konular, sorumluluklar, teknolojik konular, dostluklar - arkadaşlıklar ve cep telefonlarımızla ilgili sorunlar oluşabilir.

Dünya nasıl etkilenecek?

Dünya sahnesinde de bu ikili ciddi sorunlar ve sıkıntılara neden olur böyle zamanlarda. Doğal afetler artışlar, patlamalar, savaş sesleri, yangınlar, depremler, yanardağların aktif olması meydana gelebilir. Aynı şekilde parasal konular, ekonomi, teknolojik sorunlar, özgürlük ve insan hakları ile ilgili temalar, gösteriler, protestolar olabilir. Satürn’ün Kova burcunda olmasından dolayı, siber saldırılar, güvenlik sorunları, teknolojik kazalar, havacılık sektörü, uçuşlarda sorunlar, uçak kazaları oluşabilir.

Mars ve Satürn arasındaki bu gergin görünüm bu sene; 12 Ocak civarı - 1 Temmuz civarı - 10 Kasım civarı tetikleneceği zamanlar…

Bu tarihlerde sizler de özel hayatınızda bir şeyleri büyük bir sorun haline getirmemeye özen gösterin. Olmayan, gitmeyen işleri illa oldurmak için güç ve çaba sarf etmeyin. İnatçılık etmeyin, öfkeden uzak durun.

Sevgiler