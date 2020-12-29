Satürn ile Uranüs çekişmesinin etkileri nasıl olacak?

Bu durum dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin sektörünün yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn hakimiyeti dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık ve benlik dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir; ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum hakimiyet sahibi olan mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Bu etkileşimden ötürü halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir ve yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya yasalarda istenen veya artık işlemeyen yasa ve anlayışlardaki değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacaktır. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e kare açı gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir. Kısacası Şubat- Haziran ve Aralık hem ekonomik depremlere hem de liderlerin değişimine işaret etmekte. Yine işsizliğin tavan yapabileceği zamanlar.



Yine bu Şubat- Haziran ve Aralık ayları Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme sonucu büyük depremlerin meydana gelmesine zemin hazırlayabilir. Bu ayları bu noktada biraz daha tehlikeli buluyorum. Avrupa'da yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmaları ile karşılaşabiliriz bu aylarda.



Uranüs özgürlük ile Satürn ise kısıtlama ile ilgilidir. Bu yüzden de 2021 senesinde korona veya bambaşka virüsler yüzünden sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar ve sert kurallar gelebilir.



Ne yazık ki Uranüs /Satürn etkileşimi hava yolculuklarında sıkıntılar, uçak kazalar, grev gibi konuları da gündeme getirebilir. Yine bu ikili bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar, atom bombası denemeleri yapılabilir.



Çok büyük yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek oldukça zor durumlar ve elektrik kesintileri söz konusu olabilir.