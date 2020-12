Satürn 7 Mart 2023'e kadar Kova burcunda

Astrolojide Kova burcu; özgürlük, insan hakları, ifade özgürlüğü, bireyselleşme, dâhiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, radyo dalgaları, uydu yayınları, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, isyanlar, asiler, fikir adamları, marjinal kişiler, ekip çalışmalarını, toplum düzenini değiştiren kişiler, akıl hastaneleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını, bilekleri, bacakları, damarları, icat etmeyi, yenilikçi olmayı, sembolize eder.

SATÜRN, KOVA BURCUNU SEVER



Satürn; Kova burcunda yönetici pozisyondadır. Buradan anlamamız gereken; Satürn Kova burcunu sever! Bu da demek oluyor ki, bu burçta oldukça rahat edecek, kendini evinde hissedecek demektir. Pozitif ve gölge tüm yönlerini büyük bir rahatlıkla ortaya koyacağına işaret etmektedir.



Bu dönem özellikle hepimizin hem sınavı hem de bizi büyütecek ve geliştirecek ilk alan elbette ki bağımsızlık ve özgürlükle ilgili konular olacaktır. Kendini ifade etmenin, özgürlüğün, düşünce özgürlüğünün ne deni önemli ve değerli olduğunu fark edeceğimiz bir dönem bekliyor bizleri. Bu özgürlük ile ilgili konuları hem bireysel hayatımızda hem de dünyada toplumlar üzerinde sıkça göreceğiniz. Bireysel olarak belki yetişkin bir tavırla kendi özgürlük alanlarımızı yaratmak ve korumanın derdinde olacağız. Ya da öyle sorumluluklar yükleneceğiniz ki bu yükler özgürlüğümüzü kısıtlayabilir ve hem sorumluluk alıp hem de özgürlük alanını nasıl yaratacağımızı sık sık düşüneceğiz. Bu çeşitli şekillerde deneyimleyebilirsiniz. Örneğin yüksek kredili bir ev alırsınız ve bunun ödemeleri ile uğraşırken sosyal hayatınızda kısıtlamalara gitmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da çok uzun süredir ailenizden ayrı yaşıyorsunuzdur ve birden yeniden aile ile yaşama durumu ortaya çıkar ve özgürlük duygunuz elinizden alınıyor gibi hissedebilirsiniz. Ya da bunu evlilikle deneyimleyebilirsiniz ya da bir ilişki ile. Çok seviyorsunuzdur ama ilişkiniz size nefes alma alanı bırakmıyordur ve bunu dengelemenin yollarını, çarelerini arasınız. Bu özgürlük bazen de düşünce ve ifade özgürlüğü şeklinde de ortaya çıkabilir. Düşüncelerinizden-fikirlerinizden dolayı arkadaşlarınız sizden uzaklaşabilir ya da belki düşüncelerinizi özgürce ifade ederken yöneticilerinizin canını sıkarsınız ve işten atılırsınız. Örneklemeler çok daha yazılabilir ama günün sonunda temamız özgürlük üzerine olacaktır.



Yine insan hakları konusu sıkça dünya gündeminde olacaktır. İnsan hakları mahkemelerinde yargılanma durumları, dünya üzerinde insan hakları ihlallerine karşı büyük yaptırımları da görebiliriz. Aynı şekilde kendi kişisel hak ve özgürlüklerimiz konusunda da bilinçleneceğimiz ve kişisel hak ve özgürlüklerimizi korumak adına stresli durumlarla uğraşmamızda gerekebilir.



Bu döneme adını yazdıracak yeni birçok dahi gündeme gelebilir, farklı ve değişik icatlarla döneme damgasını vurabilir, insanlığın gidişatını değiştirebilir. Aslında icatların ne olduğundan çok icatları kimin yaptığı ön plana çıkacak. Bu icatlar teknolojiden tutunda, uzaya kadar pek çok alanda meydana gelebilir. Uçan arabalar, medikal hizmet veren kıyafetler…vs. Sağlık alanında kalp-damar ile ilgili yepyeni icatlar ortaya çıkabilir.



Çok kez dünya üzerinde ayaklanmalara, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Pek çok toplumda halkı ayaklandıracak, halk ve hükümet arasında gergin durumlar meydana gelebilir. İnsanların organize bir şekilde örgütlenebildiği bir sürece giriyoruz. Birçok devrimler peşi sıra meydana gelebilir bu dönemde. İstikrarı bozan ve değişimi zorlayan, değişime direnen ve kontrol etmek isteyenler ile değişim, reform ve ilerlemek isteyen devrimciler ve ilerleyiciler arasında büyük bir çatışma olması muhtemeldir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda protesto veya isyanlar söz konusu. Farklı fikirler ve bakış açıları sunan konuşmacıların önemli platformdan çıkarılması, üniversitelerden atılması, bağlı oldukları klüplerden çıkarılması gibi olaylar söz konusu olabilir.



Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve grupların ön plana çıkabilir. Bu düşünceleri ile olur yaşam tarzı ile olur, cinsel yönelimleri ile olur. Böyle kişi ve grupların üzerindeki artan baskı yüzünden asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Bu tarz kişi ve gruplar bu dönem tarihe adını kazıyabilir, ön planda olabilir.



İnternet, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemeler, kurallar gündeme gelebilir, belki de baskılar artabilir. İnternet dünyasına ilişkin yasal yaptırımlar artabilir. Online baskılar söz konusu olabilir. Online cezalar, siz bir fikir yazarsınız ve o fikre hemen bir ceza kesilir ve para cezası olur... vb.



Havacılık sektörüne dair yeni yaptırımlar, yeni kurallar, yeni yasalar ortaya çıkabilir. Ama diğer yandan uçak kazalarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilir Allah korusun.



Yapay zeka teknolojisinde ve giyilebilir teknolojilerde büyük ilerlemeler kaydedilebilir, yeni icatlar, yeni buluşlar çıkabilir. İnovatif gelişmelerin artacağı bir dönem bekliyor bizleri. Yine bu süreçte düşünce ve fikir liderleri ortaya çıkabilecek, hatta bu düşünce ve fikir liderleri dünyanın gidişatında önemli rol oynayabilir.

Teknolojinin ve akıllı cihazları hayatımıza hızla girdiği şu çağda Satürn Kova ile birlikte daha akıllı bir gelecek kurma adına ciddi adımlar atılabilir. Uluslar arası sınır ve ticaret savaşları belki bu Satürn Kova sürecinde çözülebilir bir duruma gelir.



Yine kuantum ile ilgili daha somut ve ciddi bilimsel çalışmaları yapılarak önemli veriler elde edilebilir. Ya da nesnelerin interneti ile ilgili daha büyük gelişmeler yaşanabilir. Ne kadar km yaptığınızı gösteren ayakkabıdan tutunda, akıllı fırınlara, cep telefonları ile yönetilebilen buzdolaplarından tutunda, hasta olduğunuzda size haber iç çamaşırına, otobüsün nerede olduğunu gösteren dijital otobüs duraklarından eve siz gelmeden evi sizin için ayarlayan evlere kadar daha bir çok alanda ciddi gelişmeler söz konusu olabilir.



Yine internet güvenliği ile ilgili pek çok sınavlar söz konusu olabilecek, uluslar arası düzeyde ses getirecek hacklenme haberleri, belki de insanların kişisel bilgilerinin güvenliği çok azalabilir, güvenlik ağlarının yıkılması söz konusu olabilir.

UZAYA YOLCULUKLAR ARTABİLİR



Ya da uzaylılar ile belki bir iletişim ağı kurulur bu seferi Satürn Kova seyrinde kim bilir? Sizce de enteresan ve heyecanlı olmaz mıydı? Koskoca evrende bir tek bizim yaşadığımızı düşünmüyorsunuz inşallah. Ya da uzaya yolculuklar artabilir bu dönemde. Uzay turizmi belki de…



Kova kasırgalarla da ilgilidir, bu dönem hava muhalefetlerinden dolayı ciddi zararlar ortaya çıkabilir, büyük kasırgalar, tornadolar…vb. Yine bu dönem rüzgar ve güneş panelleri ile elektrik üretimine ciddi yatırımlar yapılabilir.



AB- Avrupa birliği Satürn Kova burcunda iken kurulmuş 1 Kasım 1993’te ve şuan AB bir Satürn döngüsü yaşayacak. Önümüzdeki 2,5 senelik süreçte AB çok kan kaybedebilir ve dağılma noktasına gelebilir.

Satürn Kova burcunda seyahat ederken 2021 yılında Uranüs ile çok önemli kontaklar yapacak ve aslında 2021’e damga vuracak en önemli açıda bu olacak.