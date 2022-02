Rusya ve Ukrayna’nın liderlerine astrolojik açıdan bakınca…

Haberin Devamı

Rusya’nın doğum haritasıyla ilgili yazdığım yazıdan sonra sizlerden çok fazla mesaj aldım. “Keşke Ukrayna’nın da haritasını anlatsaydın, Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski’yle Putin’in haritalarını inceleseydin” dediniz. Ben de bana gelen özel mesajlara kayıtsız kalamadım ve iki liderin doğum haritalarını astrotheme.com sitesinden bulup bir yazı hazırlamaya karar verdim.

Putin’le başlayalım… Putin Terazi burcu, yükselen burcu Akrep ve Ay burcu İkizler. Doğum haritasında ilginçtir ki hem kendi burcu Terazi; hem Satürn hem Merkür hem Neptün Terazi burcunda yer alıyor. Normalde bu kadar Terazi burcu vurgusu olan birinin, bu denli agresif, tehditkâr ve savaş yanlısı olmasını beklemeyiz aslında... Zira Terazi burcu astrolojide; denge, barış, uyum, ahenk, diplomasi gibi konuları temsil eder. Tabii ki yükselen Akrep oluşuyla dış dünyaya yansıttığı kimliği adeta Akrep gibi tutkulu, krizlerle uğraşan, gizlilik içinde hareket eden bir yapı verecektir ama bu, yine de bunu yeteri kadar açıklamıyor!

Aslında bu yazının amacı sizlere biraz da Ay düğümlerinden bahsetmek ve Ay düğümlerinin hayatımızda ne denli güçlü etkileri olduğunu göstermek. Ve bu iki lider arasındaki çekişmenin nereye doğru gideceğinin bir yol haritasını oluşturmak.

Özetlemem gerekirse, Ay düğümleri hayata geliş amacımızı, konfor alanlarımızı, tekamülümüzü, nereden gelip nereye doğru yol alabileceğimizi, neyi çok iyi yaptığımızı ve neleri öğrenmemiz ve deneyimlememiz gerektiğini ifade eder. Ay düğümleri 2 tanedir. Biri güney Ay düğümü, diğeri de kuzey Ay düğümüdür. Güney Ay düğümüne kısaca (GAD), kuzey Ay düğümüne de kısaca (KAD) diyeceğim.

Ben ayrıca Ay düğümlerini astrolojide 1. Ev’e çekerek kişinin bu Ay düğümleri deneyimlerine giden yolunun nasıl olduğunu da görmeye çalışırım. Hepimizin GAD ve KAD’ı var; keşke hepimiz bunları bilsek... Hayatınızdaki birçok temaya nasıl cevap olduğunu görseniz şaşırırsınız...

GAD; en temek haliyle konfor alanını, en iyi yaptıklarımızı, yeteneklerimizi ama bir yerde bizi köşeye sıkıştıran alanları anlatır. KAD ise konfor alanından çıkmak, tekamüle gitmek, büyümek ve olgunlaşmakla ilgilidir. İnsanın ömrü GAD ile KAD arasındaki bir yolculuktur. Hiçbir zaman sadece GAD’da veya KAD’da olamayız. Bu ikisi adeta iç içe geçmiş sarmallar gibidir. Ama en azından GAD’ın gölge yönlerini bilirsek kendimizi geliştirmemiz, büyümemiz, mutlu olmamız belki daha kolay olur.

Ne olursa olsun savaşmak ve kazanmak…

Putin’e dönelim… Putin’in doğum haritasında GAD Aslan burcunda duruyor ve hemen yanında güç kazanmayı, manipüle etmeyi, yok etmeyi, psikolojik üstünlük sağlamayı, takıntıları temsil eden Plüton var. GAD Aslan ne ister bu hayatta? Lider olmak, sahnede olmak, şov yapmak, dramatik durumlar yaratmak, alkış ve övgü almak. Bu, ruhun en iyi bildiği hal çünkü! Özellikle Plüton’la da birleşince acımasız, baskıcı, psikolojik güç elde etmek isteyen, savaşı kazanmak için her yolun mubah olduğunu düşünen bir karakter çıkar karşımıza… Aslan nasıl ormanlar kralıysa GAD Aslan da hayatında kral olmak isteyecektir. Özellikle Plüton’la birleşince kral olma yolu takıntılar ve yok etmeyle gerçekleşebiliyor. İşte bu, Putin’in konfor alanı! Yaptığı her şeyi çocuk gibi şova dönüştürmesi, dikkat çekme isteği hepsi GAD’dan geliyor. Üstelik haritasında Mars’la da bir etkileşimi var. Ne olursa olsun savaşmak ve kazanmak... Kazanmanın ne şekilde ve nasıl olduğunun önemli olmaksızın... Özellikle Mars’ının Yay burcunda olması, dağılması, genişlemesi, odak noktasını kaybederek başka noktalara da enerjiyi yansıtmasına işaret ediyor.

GAD’ı Putin’in haritasında 1. Ev’e çektiğimdeyse, Aslan burcunun yöneticisi gezegeni olan Güneş haritasında 2. Ev’de yer alıyor. 2. Ev, astrolojide hem maddi konular hem de özdeğer duygusuyla ilgilidir. Yani kişi, her şeyi kendini daha değerli ve daha önemli hissetmek için yapar. Kuvvetle muhtemel hayatında her şeyi kazanırken hep başka şeyleri yok ederek elde etti Putin... Özellikle Güneş’inin yanındaki Satürn’le de babasıyla ilgili temaları karşımıza çıkartıyor. Babasından alamadığı onayı, değeri, gücü ve büyük bir öfkeyle tüm dünyadan veya en azından kendi çevresinden çıkartıyor olabilir. Zira Güneş’le Satürn birliktelikleri, soğuk, kuralcı, mesafeli bir baba profiline işaret edebilir.

Putin’in KAD’ı Kova burcunda yer alıyor. Tekamüle giden yol; birlikten, ekip çalışmasından, topluma huzur ve fayda getirmekten, farklı ve sıra dışı, azınlık olanlarla birlikte hareket etmekten, teknolojiyi insanlığın faydası için kullanmaktan geçiyor. Bunu ne kadar başarabildiği elbette bir tartışma konusu! Tekamüle nasıl ulaşacağını anlamak için doğum haritasında KAD’ı 1. Ev’e çektiğimde Satürn, haritasının 9. Ev’ine düşüyor. İhtiyacı olan dini, manevi, ruhsal, spiritüel bir şeylere inanmaya işaret ediyor! Özellikle Satürn’ün Terazi burcunda oluşuyla görüyoruz ki diplomatik, uzlaşmacı ve arabulucu olmak, nezaketi öğrenmek gibi geliştirmesi gereken alanları var. Bunu yaparken de ciddi bir disiplinle, sıkı çalışarak, dengeleri bozmayarak yapabilmesi gerek.

Zelenski’nin de sakin bir karakter olduğunu söylemek zor

Gördüğüm kadarıyla Putin güney Ay düğümüne sıkışıp kalmış bir ruh... Tekamül yolcuğunda böyle giderse eğer sınıfta kalacak. Veya belki de bunu deneyimlemek için de gelmiş olabilir bu dünyaya.

Şimdi gelelim Volodimir Zelenski’nin doğum haritasına... Kova burcu, yükselen İkizler ve Ay burcu Aslan. Haritasında ilk dikkatimi çeken nokta 5. derecede Venüs’le Güneş’in yan yana olması; yani karşımıza Venüsyen bir karakter çıkıyor. Venüs; sevgi, adalet, estetik, sanat gibi konuları temsil eder. Kişinin yaşamında bu temaların ağır bastığını ve yeteneklerini gösterir.

Ay düğümlerine baktığımızdaysa, GAD burcu Koç’ta ve KAD ise Terazi burcunda... Koç – Terazi aksının yaşamdaki temel sınavı ilişkileri yönetmektir. Kişinin, hayata sağlıklı bir şekilde ilişkileri yönetmeyi öğrenmek için geldiğini görüyoruz.

GAD burcu Koç olan Zelenski’nin konfor alanı, iddialı olmak, anlık çıkışlar yapmak, fikirler üretmek, çocuk ruhlu olmak, kendi burnunun dikine gitmek, bencillik, anlık ve dürtüsel davranmak, lider ruhlu olmak… Yani kendini en iyi bu şekilde ifade ediyor.

GAD haritasında 1. Ev’e çektiğimizdeyse Koç burcunun yönetici gezegeni olan Mars çıkıyor karşımıza; Mars da haritasında Aslan burcunda 4. Ev’de... İnatçı, geri adım atmayan, kendini her koşulda haklı bulan, iddialı, sahne ve gösterilere hazır ve yetenekli, kendini önemseyen bir yapı görüyoruz. Özellikle 4. Ev’deki Mars’la ne yazık ki pek de huzurlu olmayan bir aile yapısından geldiğine işaret ediyor. Özellikle Mars’la Güneş’i haritasında karşı karşıya oluşu; anarşist bir ruh, sakin kalamayan, yüksek enerjili, otoriteyle ilişkilerde sorunları olan biri olduğunu hatta babayla çatışmalarını gösteriyor. Zelenski’nin de sakin bir karakter olduğunu söylemek zor.

Gidişat hiç iyi değil

Hayatta öğrenmesi gereken temel konular; diplomasi, eşitlik, adalet, hak ve hukuka uygun hareket etmek, karar alırken başkalarının fikir ve düşüncelerine de kulak vermek, sanat-yaratıcılık gibi konularla ilgilenmek... KAD haritasına göre Venüs 4. Ev’de ve Kova burcunda… Hayata geliş amacı, tekamülüyle toplumu sevgiyle eğitmek, insanları hatta ülkeleri birleştirmek, birlik olmak, diplomatik olmak, korumak, gözetmek, ekiplerle hareket edebilmek olduğunu görüyoruz.

Her iki liderin de haritalarına baktığımızda Putin’in güçlü Plüton’u ve Zelenski’ninse güçlü Mars’ı göze çarpıyor. Zelenski, Putin’e nazaran daha ılımlı, yumuşatıcı, birleştirici bir tarafı var. Putin’in haritasındaki Plüton’un acımasızlığı karşısında umarım Zelenski’nin adalet, sevgi, birliktelik, dayanışma, bir araya getirme etkisiyle elini güçlendirebilir.

Putin’in karakterini az çok biliyordum ama haritasını görünce anladım ki gerçekten korkulması gereken biri... Kazanmak için her yolu denemeye çok müsait, çok dikkat edilmesi gereken bir karakter ve çok acımasız… Umarım Zelenski’ye ihtiyacı olan her türlü destek en kısa zamanda gelir ve yaşanan kaos sona erer. Zira gidişat hiç iyi değil, dostlar… Dilerim bu savaş bir an önce durur ve bu, insanlığın gördüğü son savaş olur!