Para ve zekanın kavgası: Jüpiter - Uranüs etkileşimi

Jüpiter hali hazırda Kova burcunda seyahat ediyor ve Uranüs ise toprak grubu bir burç olan Boğa burcunda seyahat etmekte. Sabit burçlar arasında gergin bir enerji söz konusu. Torak ve Havanın kavgası ya da para ve zekanın kavgası da diyebiliriz. Jüpiter hali hazırda Kova burcunda seyahat ediyor ve Uranüs ise toprak grubu bir burç olan Boğa burcunda seyahat etmekte. Sabit burçlar arasında gergin bir enerji söz konusu. Torak ve Havanın kavgası ya da para ve zekanın kavgası da diyebiliriz.

Şimdi gökyüzünde Jüpiter/Uranüs arasında bir etkileşim var. Peki içinde neler barındırıyor bu bunlara göz atalım, nasıl bir süreç bekliyor bizi.

Hayatı daha fazla merak edeceğimiz, soru soracağımız, keşfedeceğimiz ve bir çok yeni şeyler öğrenip deneyeceğimiz bir zaman diliminden geçeceğiz. Hayatımızın gidişatında ani ve sürpriz yön değişikleri olabilir. Çok büyük fırsatlara hazır olun! Fakat bu fırsatların doğru ve iyi değerlendirilebilmesi için ciddi bir sabır ve emek gerekiyor. Hayatınızda hem dijital hem de maddi birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem özgürlükler elde etmek adına çok büyük adımlar atmak isteyeceğiz belli ki ama bunu yaparken de isyankar tavırlarla yapmamaya özen gösterin. Savurgan olmak, fırsatların değerini bilmemek, tuhaf ve tutarsız davranışlar kayıplar yaşamımıza neden olabilir, çok dikkat! Sadece laf olsun beri gelsin diye hayatınıza aksiyon katmayın. Gerçek anlamda değişime ve özgürlüğe ihtiyacınız varsa harekete geçin. Diğer türlü çocuk gibi sırf canınız öyle istiyor diye ne kendi ne de bir başkasının düzenini bozun!

Daha önce denemediğiniz her ne varsa deneme ve keşfetme zamanı! Kendinize daha fazla alan açın, özgürlükler tanıyın! Sizi kuşatan ve ağırlık yapan zincirlerinizden artık kurtulun! Hayatınızı riske atacak, tuhaf ve tehlikeli fikirlerden uzak durun.

Bu ikili arasında ki bu dinamik açı bir daha 2027 senesinde yaşanacak. Tam 6 yıl sonra! Bu yüzden de aslında önemli ve özel bir zamandan geçiyoruz. Limitlerimizi ve sınırlarımızı zorlayacağımız bir 15 gün bekliyor bizleri. Dikkatli adımlar atıldığı takdirde sürpriz ve ani maddi kazançlarla karşılaşabiliriz. Ama düşüncesizce ve dürtüsel alınan kararlar bize maddi kayıp olarak geri dönebilir de. Oldukça özgün, orijinal çalışmalar içinde olacağız. Farklı sıra dışı fikirleri hayata rahatlıkla geçirebileceğiz. Bu etkileşim ile beklenmedik sürpriz seyahatler, yabancılarla işler, birden ortaya çıkan projeler, hayatınızı değiştirecek eğitim ve seminerler, havadan gelen sürpriz gelir kaynakları söz konusu olabilir. Özellikle bu etkileşim toprak ve hava elementi arasında olduğu için; parasal konular ve kariyere dair harika fırsatlara işaret edebilir. İşlerinizi büyütebilir, genişletebilir, iş kurabilir, destekler alabilir, gelirlerinizi arttıracak sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ani, beklenmedik, özellikle maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı. Ya da dijital işlere girişme, e-ticaretle ilgili girişimlerde bulunma, yeni internet siteleri kurma, blog açma, teknolojik yatırımlar yapmak içinde idealdir.

Bu etkileşim ile beraber dijital platformlarda yenilikler, dijital para ile ilgili konularda reformlar olabilir. Ekonomi, iş dünyası, eğitim, akademik konularda yeni ve çarpıcı fikirlerin ortaya atılacağı bir zaman olabilir. Ocak ve Şubat ayında geleneklere karşı çıkan sesler yükselebilir, isyanlar baş gösterebilir. Yeni heyecan verici buluşlar ve icatlar ilan edilebilir, özellikle dijital platformlarla ilgili olabilir bunlar. Uranüs’ün Boğa burcundaki seyahati özellikle kripto para konusunda dikkat çekiyor. Kripto yatırımcılarının dikkat etmesi gereken bir dönem. Ani dalgalanmalar, ani yükselişler ve ani düşüşler söz konusu olabilir. Havacılıkla ilgili kazalar, grevler, iş bırakmalar söz konusu olabilir. Tarım, toprakla ilgili çarpıcı teknolojik gelişmeler, uzay ile ilgili yeni buluşlar, açıklamalarda olabilir bu dönem.

Sevgiler..