Merkür Yengeç burcunda: Duygular dile geliyor

Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Yengeç sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz.

Yengeç burcu astrolojide; aidiyet duygusu, bakmak, beslemek, annelik etmek, ev, yuva, aile, vatan, geçmiş konular, anılar, korumak, saklamak, biriktirmek, güvenlik, bilinçaltı, duygular gibi temalara işaret eder.

Merkür Yengeç burcunda iken; duygularımızı ifade etmek, duygularımızı konuşmak çok daha kolay olur. Duygusal iletişim dönemi başlıyor demek pekte yanlış olmaz. Fakat bu dönem direkt iletişim kurmak yerine söylemek ve ifade etmek istediklerimizi ima yolu ile anlatabiliriz veya konuşmak istediğimiz konunun etrafında dönebiliriz.

Kendimizi ifade ederken önceliği artık nasıl hissettiğimize vereceğiz. Ama diğer yandan kendimizi olabildiğince güvende de tutmaya çalışacağız. Bu yüzden karar verirken büyük riskler almaktan kaçınacak, hatta çoğu zaman denenmiş ve başarılı olmuş fikirleri tercih edebileceğiz.

Eski anılar, eski resimler, eski okul yıllıkları, çocukluk anıları..vb konuları konuşmak daha çok hoşumuza gidebilir bu dönemde. Nostalji duygusunu yaratan konular hakkında konuşmak, fikirler belirtmek daha çok hoşumuza gider. Eskiden izlediğiniz bir diziyi de yeniden izleyebilirsiniz.

Bu dönem birilerini ikna etmek istiyorsanız daha çok duygularına hitap etmelisiniz ya da duygusal iletişim kurmayı geliştirmeniz gerekir.

Sevdiklerimizin dertlerini, sorunlarını dinlemek, onları saklamak, onlara çözümler sunmaya çalışacağız. Özellikle ailevi konularda da önemli kararlar alınabilir.

Şiir yazmak, roman yazmak, senaryo yazmak, yaratıcı çalışmalar içinde bulunmak içinde harikadır.

Önemli kararlardan önce yalnız kalmalı, içe dönmeli, kendinizi dinlemeli, alacağınız kararın size nasıl hissettireceğine odaklanmalısınız.

Yemekler yapmayı öğrenebilir, ailevi dedikodular daha çok ilgimizi çeker, tarih kitapları okuyabilir, soyumuzu sopumuzu araştırabiliriz. Ev almak, taşınmak, ev kurmak, ev satmak içinde uygun bir zamanda olacağız.

Merkür’ün Yengeç burcunda seyahat edeceği bu süreçte yapacağı önemli kontaklar ise;

12 Temmuz günü Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar.

19 Temmuz günü Merkür ile Şiron arasında sert bir etkileşim olacak; dil yarası demektir bu. Kullandığınız kelimelere dikkat edin, kırıcı, yaralayıcı olmamaya özen gösterin.

20 Temmuz günü Merkür ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak; evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Keşifler yapmak, yeni hobi ve ilgi alanları denemek, teknolojik gelişmelerden faydalanmak, sürpriz değişiklikler yaşamak bu transitte karşınıza çıkabilecek durumlardandır. Zihniniz oldukça keskin bir biçimde çalıştığı için problem çözücü olabilirsiniz. Ani yolculuklara çıkabilirsiniz.

24 Temmuz günü Merkür ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak; hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün. Şiir, masal, hikâye yazmak için uygundur. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Şiir, müzik, dans gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz. İletişim dilimiz yumuşak ve orta yol bulucu olur.