Merkür Kova burcunda: Sıra dışı fikirlere açık olun!

Merkür, temel anlamda nasıl düşündüğümüz, nasıl karar verdiğimiz, neleri okuduğumuz, nasıl algıladığımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ile ilgilidir. Artık Kova burcunda seyahat edeceğinden dolayı, bu konuları daha çok kova sembolizmi ile çalışacağına işaret eder.



Arkadaşlıklar kurup, bol bol arkadaşlarla vakit geçirip sohbet, muhabbet ortamını destekler. Haberleşme ve iletişim, bilgi aktarımı ve paylaşımı fazlalaşır. Hepimiz olaylara daha rasyonel, objektif, yenilikçi ve orijinal bir düşünce tarzları ile yaklaşmaya başlarız. Haklara, eşitliğe, politik ve sosyolojik normlara daha fazla dikkat ederiz. Özgür düşünmek, özgürlüklerimize önem vermek isteriz. Sosyal ağlarda, sosyal medyada, siteler, web ağları aracılığıyla kendimizi anlatmak, tanıtmak ve yeni bağlar kurmak arzusu duyarız işin güzel tarafı tüm bunları gerçekleştirebilecek enerjimiz olur.



Merkür’ün Kova burcunda kalacağı bu süreçte oldukça zeki ve orijinal fikirler öne süren kişilerle bir arada olabilirsiniz. Merkür gibi iletişimi ve haberleşmeyi sembolize eden bir gezegenin hava grubundan bir burca geçmesi ile hayatınızda cep telefonları, bilgisayarlar, internet araçları oldukça önemli yer tutacaktır. Tüm teknolojik konular son çıkan yenilikler ve trendler bizi etkiler ve son elektronik eşyaların, akıllı cep telefonlarının , bilgisayarların ve yeni çıkan modellerin alışverişini 16 Marta kadar yapabiliriz. Yalnız dikkat! Merkür 28 Ocak itibari ile geri hareket edecek ve bu geri hareket süreci 22 Şubata kadar sürecek. 28 Ocak ile 22 Şubat arası imzalar atmak, elektronik aletler almak için uygun olmayabilir. Her şeyinizi 28 ocaktan önce yedekleyin!



Kararlarımızı alırken duygularımız yönetmez, aksine bu süreçte gayet mantıklı, rasyonel, akılcı bir şekilde kararlarımızı alacağımızı göstermekte. Bu dönem yeni teknolojik gelişmeler, yeni buluşlar, yeni uzayla ilgili keşifler, yeni icatların olmasını da bekleyebiliriz.



İnsan hakları, insanca yaşamak, topluma fayda getirecek düşünceler, düşünce ve fikir özgürlükleri bu dönem önem kazanacaktır. Bu dönem, bilim ve teknoloji kitapları alabilirsiniz, astroloji ile ilgili eğitimleri, seminerleri takip edebilir, kitaplar satın alabilirsiniz. Dernekler kurabilir, derneklere üye olabilirsiniz.