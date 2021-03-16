Astrolojik olarak Merkür; iletişim, ifade, konuşma, yazma, karar verme, elektronikler, haberleşme, seyahatler, kardeşler, ticaret ile ilgili konularla temsil edilir. Ve 4 Mart'a kadar bu konulardaki atmosfer biraz daha Balık burcunun temsil ettiği konularla işleyecek demektir.

Balık burcu ise astrolojide; hayaller, yaratıcılık, yalnız kalma, dağılma, ruhsal konular, korkular, kendini adamak, yardım etmek, merhamet göstermek ile ilgilidir.

Konunun detaylarına geçmeden önce bilmelisiniz ki Merkür, Balık burcunda zarar konumdadır. Buradan da şunu anlıyoruz Merkür’ün temsil ettiği konulardan fayda sağlamak biraz zorlaşacak.

Merkür karar vermek demek ise; bu dönem karar verirken daha çok duygularımızın, sezgilerimizin gücüne kulak vereceğimizi, objektif olmanın zor olacağı bir dönemde olacağımıza işaret ediyor. Belki de mantıklı ve gerçekçi kararlar vermemiz gerekirken bir duygunu esiri olacağız. Ya da aklımız ve kafamız karışacak.

Balık değişken bir burç olduğundan, bu dönem fikirlerimizin de aynı şekilde değişken olacağına işaret edebilir elbette. Belki de değişen duygu durumu ile birlikte değişecek fikirlere işaret ediyor olabilir. Ama bu hem zihin hem de ruh için oldukça zor bir durum olduğunu da kabul etmek gerek.

Bu dönem bir şeylere odaklanmak, hesap kitap yapmak, hatasız ve eksiksiz iş çıkarmakta kolay olmayabilir. Dikkatimiz çabucak dağılabilir, tatlı hayallere kapılabiliriz. Özellikle direksiyon başında iken veya tehlikeli birtakım aletlerle çalışırken biraz daha dikkatli olmanız gerek.

Her duyduğunuza inanmayın, her söylenene kulak kabartmayın. Gerçek ve doğru bilginin peşinde koşun. Çünkü gerçeklerde çarpıtılabilir, bozulabilir. Ve bu dönem yalan haberler çabucak yayılabilir, aldanma ve kandırılma olayları ile sıkça karşılaşabiliriz.

Yine bu süreçte bir şeyleri hesap ederken hatalar yapabiliriz, ekstra yanlış ödemeler yapabiliriz. Kişisel bilgilerinizin güvenliğine daha çok dikkat etmelisiniz. Kredi kartınızla nereden alışveriş yaptığınıza da aynı şekilde.

Elbette işin içinde Balık olduğundan dolayı, alınganlıklardan bahsetmezsek elbette olmaz. Zira bu dönem bir şeyleri yanlış anlayıp küsebilir, hatalı düşünebilir, alınganlıklar yapabilir veya kendimizi yeteri kadar iyi ifade edemediğimizi düşünebiliriz.

Çok önemli karar ve çok önemli imza gerektiren işlerde belki en az bir gün üzerinde düşünmeli, aklına ve zihnine güvendiğiniz kimselerden destek almalısınız.

Yine unutkanlıklar, dalgınlıklar yaşayabilir. Eşyalarınızı kaybedebilir, verdiğiniz sözleri unutabilir, zihninizi organize etmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz.

Bu süreci en keyifli nasıl geçirebilirsiniz birazdan bundan bahsedeyim sizlere;

Zihniniz bu dönem şahane yaratıcı olacaktır. Yazın, çizin, boyayın, resmedin. Bir şekilde yaratıcı zihninizi dışa vuracak eylemlerde bulunun. Merkür Balık döneminin en güzel aktivitelerinden biri de resim çekmek, video çekmek ve bunları kurgulamaktır. Ya da belki bunların eğitimine katılmaktır.

Romantik bir şeyler karalamak, sevdiklerinize yaratıcı sürprizler yapmak için yine ideal bir dönemdir.

Rüyalarınıza odaklanabilirsiniz, rüya defterleri tutabilirsiniz, işaret ve sembollerle ilgili araştırmalar yapabilir, okumalar yapabilirsiniz.

Aynı şekilde ruhsal, psikolojik, spiritüel konularla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Ama malum her yer bilgi çöplüğü, umarım doğru bilgiyi bu çöplüklerde yolunuzu kaybetmeden bulabilirsiniz.

4 Nisan'a kadar Merkür’ün bu yolculuğunda önemli açılar yapacağı zamanlar ise şöyle;

22 Mart günü Merkür ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Aklınıza ilginç fikirler gelebilir, zihinsel olarak kendinizi özgür hissedeceğiniz, cesurca açıklamalar yapabilirsiniz.

25 Mart günü Ay düğümleri ile sert kontağı olacak, odaklanma sorunları, iletişim krizleri, anlaşamama, ifade sorunları.

30 Mart günü ise Satürn ile uyumlu kontağı olacak, ciddi konuları masaya yatırma, imza atmak için uygun, uzun süreli iş ortaklıkları kurmak için ideal.

Sevgiler..