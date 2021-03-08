Ay’ın boşlukta olması şu anlama gelir teknik olarak; Ay bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi gibi düşünebilirsiniz. Ay’ın boşlukta olmasının biz fanilerin üzerindeki etkisi ise; işlerin havada ve askıda kalması, yürümemesi, ilerlememesi gibi bir etkisi vardır. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular varsa harekete geçmek için Ay’ın boşluktan çıkmasını beklemek önemli olacaktır. Ve genelde Ay boşlukta iken pek de bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında Ay boşlukta iken yapılacak en güzel aktiviteler; dinlenmek, uyumak, yarım kalan işleri halletmektir.

Aşağıda MART ayında Ay’ın boşlukta olacağı saat aralıkları mevcut. Bunları telefonunuzun takvimine kaydedebilir ve alarm kurabilirsiniz.

MART;

2 Mart 17:09 ile 23:38’e kadar Terazi burcunda boşlukta

4 Mart 19:09 ile 5 Mart 01:42 arasında Ay Akrep burcunda boşlukta

6 Mart 12:43 ile 7 Mart 05:20 arasında Yay burcunda boşlukta

9 Mart 03:52 ile 10:40 arasında Oğlak burcunda boşlukta

11 Mart 06:31 ile 17:43 Arasında Kova burcunda boşlukta

13 Mart 19:37 ile 02:43 arasında Balık burcunda boşlukta

16 Mart 06:40 ile 13:56 arasında Koç burcunda boşlukta

18 Mart 23:39 ile 19 Mart 02:46 arasında Boğa burcunda boşlukta

21 Mart 15:03 ile 15:17 arasında İkizler burcunda boşlukta

23 Mart 18:26 ile 24 Mart 00:56 arasında Yengeç burcunda boşlukta

25 Mart 16:27 ile 26 Mart 06:25 arasında Aslan burcunda boşlukta

28 Mart 02:47 ile 08:22 arasında Başak burcunda boşlukta

30 Mart 03:07 ile 08:33 arasında Terazi burcunda boşlukta